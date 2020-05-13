Xbox Series X, Xbox One'dan Bile Ucuz Olabilir

Microsoft Xbox Series X hakkında sürekli yeni detaylar açıklasa da, yeni nesil konsolun fiyatı halen doğrulanmış değil. Ancak saygın endüstri analisti Michael Pachter'a göre bu fiyat, beklenenden düşük olabilir.
Kısa bir süre önce canlı bir Geoff Keighley's Bonus Round (PushSquare aracılığıyla) bölümünde konuşan Pachter, Microsoft'un yeni nesil konsolda ciddi bir kaybı göze alıp 400 dolara yakın, çok düşük bir fiyat ile sahneye çıkabileceğini söylüyor.
Bu stratejinin oldukça agresif ve cesurca olduğu söylenebilir ancak Pachter'ın söylediği üzere "Microsoft'un büyük bir bilanço tablosu" var ve "eğer fiyatı 100 dolar kesmek ve ilk 10 milyonu parasal olarak desteklemek isterse, bunu yapacaktır."
Bu yüzden de Pachter, Microsoft'un öncelikle Sony'nin "göz kırpmasını" beklediğini ve "sonra fiyatı ve yayım tarihini duyuracağını" düşünüyor: "Piyasaya çıkışı Noel döneminde olacak, muhtemelen Kasım ayı içerisinde. Ve yüksek olasılıkla fiyatı 400 dolar olacak."
Aynı bölümde bir diğer konuk olan ve Liverpool F.C. CEO koltuğuna geçmeden önce Sega, Xbox ve EA'de öne çıkan rollerde bulunmuş olan Peter Moore da Pachter'ın görüşünü destekliyor: "Şu anda her iki firmanın içinden geçtiği süreç aynı. Sorular şunlar; ilk 12 ila 18 ay içerisinde ne kadar kaybetmeyi göze alabiliriz? Yazılım ve donanım bağlantı oranımız ne? Hizmetlerden alabileceğimiz gelir ne? Yıl 1, 2 ve 3 içerisinde 10 milyona ulaşmak için neleri yapmaya hazırız?"
Eğer Pachter'ın senaryosu gerçekleşirse, 2013 yılında PS4 ve Xbox One'ın yayımı sırasında yaşananın tam tersini görmemiz mümkün olabilir. O yayım sırasında Sony, Microsoft'un başlangıç fiyatının altına inmiş ve bu sayede kazandığı avantajı sonuna kadar kullanmıştı.
Microsoft da daha önceki bir açıklamasında bu yayım hatalarından öğrendiklerini söylemiş ve Phil Spencer, bu sefer "güç veya fiyat olarak konumumuzu kaybetmeyeceğiz" demişti.
Tabii ki Spencer'ın açıklaması Xbox Series X'in 400 dolar fiyatına sahip olacağı anlamına gelmiyor ve bu fiyat, Xbox One'ın yayım fiyatından bile düşük olacaktır. Yine de bu cümleler, Microsoft'un bir sonraki konsolunun fiyatının rakibi ile daha yakın olmasının zorunlu olduğunun farkında olduğunu gösteriyor.
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