Xbox Series X'in Yenilenen Logosu Göründü

Microsoft, beklenen yeni nesil konsolu Xbox Series X'in logosunun patentini aldı. Yeni logonun görünümü, önceki tasarımlardan oldukça farklı.
Windows Central'ın ortaya çıkardığı belgelerde logoyla ilgili başvurunun 16 Nisan 2020'de yapıldığı anlaşılıyor. Logoda "Series" sözcüğünün dikey olarak yazıldığı gözlenirken, yeni nesil konsolu temsil eden stilize "X" harfi öne çıkıyor. Yeni logo tasarımı sadeliğiyle dikkat çekerken, bir spor markası gibi göründüğü de söylenebilir.
Oyun PC'si kasasına benzeyen konsolun tasarımı Xbox One'dan oldukça farklı, bu yüzden logoda da büyük değişikliklerin yapılmış olması şaşırtıcı değil. Benzer değişiklikler, Sony tarafından PlayStation 5'te de yapılacak gibi görünüyor.
Logo henüz Microsoft tarafından doğrulanmadı, ancak yakın bir zamanda Xbox Series X hakkında yeni bilgilerle birlikte tanıtılmasını bekleyebiliriz. Resmi tanıtımın mayısta gerçekleşeceği iddia ediliyor.
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