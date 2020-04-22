ABD'de Sağlık Çalışanları, Koronavirüs Protestolarına Cevap Verdi

Covid-19'un en yoğun olduğu ülkelerden ABD'deki toplam ölüm sayısı 35.314'e ulaşmış durumda. Hastalıkla mücadelede ön sıralarda olanlar ise kalmanın önemini anlatmaya çalışıyorlar.
Birçok ABD eyaletinde, bir kısmı silahlı kalabalıklar sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto ediyor. Protestocular, diledikleri yere gitmelerinin engellenmesinin sivil özgürlüklerin ihlali olduğunu düşünüyorlar. Protestoların özellikle virüsün çok yoğun görülmediği eyaletlerde yapıldığı gözleniyor, ancak gelecekte nasıl bir şekil alacağı belirsiz.
Health care workers stand in the street in counter-protest to hundreds of people who gathered at the State Capitol to demand the stay-at-home order be lifted in Denver, Colo., on Sunday, April 19, 2020. Photos by Alyson McClaran pic.twitter.com/yanunDrVKj— Alyson McClaran (@McclaranAlyson) April 20, 2020
Sağlık çalışanları, bu gösterilere karşı bir gösteri düzenlemeye başladılar. Bu karşı gösterilere katılanların tümünün sağlık çalışanı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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