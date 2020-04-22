ABD'de Sağlık Çalışanları, Koronavirüs Protestolarına Cevap Verdi

ABD'de bazı eyaletlerde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik protestolar, sağlık çalışanlarının protestosuyla karşılaştı.

Sağlık Çalışanları, Protestoların Karşısında!
Protestoların virüsün yayılması üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor

Covid-19'un en yoğun olduğu ülkelerden ABD'deki toplam ölüm sayısı 35.314'e ulaşmış durumda. Hastalıkla mücadelede ön sıralarda olanlar ise kalmanın önemini anlatmaya çalışıyorlar.

Birçok ABD eyaletinde, bir kısmı silahlı kalabalıklar sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto ediyor. Protestocular, diledikleri yere gitmelerinin engellenmesinin sivil özgürlüklerin ihlali olduğunu düşünüyorlar. Protestoların özellikle virüsün çok yoğun görülmediği eyaletlerde yapıldığı gözleniyor, ancak gelecekte nasıl bir şekil alacağı belirsiz.

Sağlık çalışanları, bu gösterilere karşı bir gösteri düzenlemeye başladılar. Bu karşı gösterilere katılanların tümünün sağlık çalışanı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google'dan 2020 Dünya Günü'ne özel Doodle! Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
A101 23 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda cep telefonu ve TV göze çarpıyor
BİM 24 Nisan 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon tarihi mi?
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs'ün Daha Önce Bilinmeyen, Yeni Bir Bulaşma Yolu Keşfedildi
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 lite Türkiye'de! İşte Özellikleri!
Netflix, Android Uygulamasına "Kilit" Getirdi
Şarkı Sözü Nasıl Bulunur? Tabii ki Bu 6 Siteyi Ziyaret Ederek...
PUBG Global Series, COVID-19 Sebebiyle İptal Edildi!

 

 