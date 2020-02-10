Xbox, Sony ve Nintendo'yu Rakip Olarak Görmediğini Açıkladı!

Microsoft'un oyun konsolu Xbox, dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle yakın zamanda yeni nesil oyun konsollarının satışa çıkacak olmasıyla son dönemde oldukça kızışmaya başlayan ortam, Microsoft'un Xbox Bölümü Başkanı Phil Spencer'in yaptığı açıklamayla daha fazla gerilecek gibi görünüyor.
Xbox Başkanı Phil Spencer, yaptığı açıklama ile şu an okları üzerine çekmiş görünüyor. Zira Spencer'ın yaptığı açıklama büyük. Phil Spencer, Xbox olarak Sony ve Nintendo'yu rakip olarak görmediğini, bunun yerine rakiplerinin Google Stadia ile Amazon olduğunu açıkladı.
Phil Spencer, bunun sebebini kendince haklı bir gerekçeye oturtmuş durumda. Phil Spencer, Nintendo ve Sony'ye büyük saygı duyduklarını, ancak çekirdek oyun pazarının geleceğinin artık konsolda değil, bulut üzerinde olduğunda emin olduklarını ve buna bağlı olarak da kendilerine yönelik rakip olarak başa Amazon ve Google'ı yazdıklarını dile getiriyor.
Phil Spencer'ın bu açıklamalarının ardından şimdi gözler Sony'ye çevrilmiş durumda. Şu sıralar PlayStation 5 için harıl harıl çalışmayı sürdüren Sony, bakalım Microsoft'un bu açıklamalarına cevap verecek mi, yoksa kozlarını direkt olarak konsol savaşlarında mı paylaşacak, hep birlikte göreceğiz.
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