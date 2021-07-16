Xbox'ın Patronundan şaşırtıcı Açıklama: PS5'in DualSense'ini Övdü!

Xbox Başkanı Phil Spencer, Kinda Funny Gamecast'in kendisiyle yaptığı bir röportajda, Sony'nin DualSense ile gerçekten büyük bir iş yaptığını kabul ederek, kendilerinin de bu yeni nesil kontrol cihazından esinlenebileceklerini ifade etti.
Görünüşe göre Xbox camiası, kontrolcüsünden memnun değil ve yakın gelecekte bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Zira katıldığı röportajda açık ve net şekilde DualSense'i öven Spencer, "Sony'nin kontrolcüsüyle iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum, bazı özelliklerine bakıyoruz ve bunlardan ilham alabilir miyiz diye bakıyoruz," şeklinde konuşan Spencer, Xbox Series S ve Series X modellerinin yeni bir kontrolcü ile güncellenebileceğine işaret ediyor.
PlayStation 5 ile gelen DualSense, özellikle dokunsak geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleri ile oyun severlerin büyük beğenisini kazanmış durumda. Hatta DualSense'in bu başarısı, yer yer PlayStation 5'in önüne geçmeyi de başarıyor. Zira sağladığı etkileşim ile oyuna kattıkları, şu an itibariyle PlayStation 5'in sağladığı görsellikten daha tatmin edici boyuta ulaşmayı başarıyor.
Spencer konuşmasının devamında, PlayStation'ın kontrolörle yaptıklarını alkışladığını söylerken "Sektörün geleceği için birbirimizden etkilenmemiz ve yenilikleri birbirimizden öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ister Game Pass gibi bir iş modeli olsun, ister kontrol teknolojisi olsun," diyor. Öte yandan VR planı ile ilgili soruları da yanıtlayan Spencer, şu an için Xbox'ın herhangi bir VR planı olmadığını da ifade ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın