Xiaomi, 108MP'lik Dört Telefon Hazırlıyor

Xiaomi'nin 108MP'lik telefonlarının yolda olduğu, kodlarda yapılan incelemeyle keşfedildi.

Xiaomi, 108MP'lik Dört Telefon Hazırlıyor

Xiaomi, arka yüzünde 108 megapiksellik kamera bulunan dört telefon birden geliştiriyor. 108MP'lik bu sensör, Samsung tarafından geçen ay duyurulmuştu.

Xiaomi'nin Samsung'un ISOCELL Bright HMX 108MP sensörüne yer veren bu telefonlar üzerinde çalıştığı, XDA üyeleri tarafından keşfedildi.

XDA geliştiricileri, MIUI galeri uygulamasında ters mühendislik araçlarını kullanarak, uygulamanın 108MP çözünürlüklü resimlere destek sunmaya başladığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte XDA'nın da dediği gibi, 108MP resim görüntüleme işlevi şu an sadece dört telefona eklenmiş durumda.

Galeri uygulamasının eski sürümlerinin fotoğrafı tam çözünürlüklü olarak görmek için yakınlaştırmaya izin vermediği, 48MP'lik kamera sensörleriyle birlikte bunun değiştiği belirtiliyor. Bu yüzden 108MP çözünürlükte görüntüleme işlevinin gelmesi, bu kamerayı taşıyan telefonların da geleceğinin bir işareti olarak görülüyor.

108MP kameralı telefonları muhtemelen 2019'un sonuna kadar beklememiz gerekecek.

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