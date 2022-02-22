Xiaomi 12 Ultra Ne Zaman Çıkacak? Gelen Son Bilgiler İçeride...

Xiaomi 12 Ultra hakkında doğrulanmamış bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Xiaomi 12'nin daha üstün özelliklerle donalı olmasını beklediğimiz Xiaomi 12 Ultra'nın ne zaman piyasaya çıkacağıyla ilgili ilk bilgiler de geldi. Buna göre Xiaomi 12 Ultra'yı temmuz ya da ağustos ayında raflarda görebileceğiz.
Bu bilgiler, Xiaomi'nin dahili veritabanında 2206122SC model numarası ve L2S kod adı altında tespit edilmiş. Buradan yola çıkan 2 farklı kaynaktan gelen bilgilere göre, Xiaomi 12 Ultra, büyük olasılıkla temmuz ve ağustos ayında gelecek, bir ihtimal ise eylül ayına kalabilir. Xiaomi, geçtiğimiz sene mart ayında Mi 11 Ultra'yı piyasaya çıkarmıştı. Görünüşe göre Xiaomi 12 Ultra, bu takvime yetişemeyecek.
Peki, Xiaomi 12 Ultra hakkında başka neler biliniyor?
Xiaomi 12 Ultra'da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti yer alacağı söyleniyor. Kamera konusunda eli açık davranacağı belirtilen Xiaomi'nin 12 Ultra'da tam 7 kameraya yer vereceği de bilinenler arasında. Bu anlamda Xiaomi 12 Ultra'nın etkileyici fotoğraflar çekmesini bekliyoruz. Xiaomi 12 Ultra'nın tahmin edilen fiyatı ise, kabaca 1630 dolar civarında.
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