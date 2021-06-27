Xiaomi, 2021 Yılının En Değerli 100 Küresel Markası Arasında!

Kantar'a göre geçen yıla kıyasla marka değeri yüzde 50 artan Xiaomi üst üste üç yıldır listede yer almaya devam ediyor.
Xiaomi, 24,8 milyar ABD doları marka değeriyle (yıllık yüzde 50 artış) Kantar BrandZ'ın En Değerli 100 Küresel Marka 2021 listesinde 11 sıra yükselerek 70'inci sırada yer aldı. Xiaomi'nin 2021 yılında dünyanın en değerli 100 markasından biri olarak yayında üç yıldır üst üste yayında yer alması, şirketin dünya genelinde herkesin yenilikçi teknolojiler aracılığıyla daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak adına durmaksızın en adil fiyatlarla en iyi ürünleri üretme misyonunun önemli bir kanıtı olarak öne çıkıyor.
Xiaomi'nin en son teknoloji ve inovasyonlara yönelik arayışı, şirketin gelişiminin ve büyümesinin temelini oluşturuyor. Bu sayede ürünlerine daha fazla dayanıklılık, süper hızlı şarj yetenekleri ve daha yüksek performans gibi gelişmiş özellikler ekleyebiliyor. Bu inovasyonlar, şirketin teknolojik yeniliklerin sınırlarını genişletmeye yönelik çabalarının önemli bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Xiaomi'nin inovasyonlara olan bağlılığı, şirketi Nisan ayında "En Yenilikçi Şirketler 2021" listesine seçen Boston Consulting Group (BCG) tarafından da tanındı. Böylece Xiaomi listeye dördüncü kez girmiş oldu.
Xiaomi ayrıca Mi Fanlarının ve dünyanın dört bir yanından kullanıcıların güveni ve desteği sayesinde, "En Değerli 100 Küresel Marka" listesinin Tüketici Teknolojileri kategorisinde ilk 5 marka arasında yer alma başarısını gösterdi. Kantar BrandZ, dünyanın en kapsamlı marka değeri çalışmasıyla elde edilen araştırmaların yanı sıra sektör lideri marka değerlemelerini de benimsiyor. Araştırma 51 pazarda yaklaşık 4 milyon tüketiciyle 512 farklı kategoride, 18.500 markayı kapsayan görüşmeler ile hazırlandı.
Şirket geçtiğimiz Mart ayında, doğu felsefesine odaklanan "Canlı" (Alive) tasarım konseptiyle birleştiren yeni kurumsal görsel kimliğini tanıttı. Yeni marka kimliğiyle, şirketin premium pazardaki yerini daha da güçlendirmek ve yeni dinamik logoyla hedef kitle arasındaki marka bilinirliğini daha da artırmak hedefleniyor. "Canlı" konsepti, Xiaomi'nin akıllı bağlanabilirlik çağındaki dönüm noktasına verdiği bir tepki ve düşünce olarak öne çıkıyor. Xiaomi, varlığını büyük kitlelerden seçkin kullanıcılara, teknolojiden sanat alanına, çevrimiçinden çevrimdışına ve tüm dünyada genişleterek yeni bir on yıllık dönemi başlatıyor.
Kantar'a göre "Dünyanın En Değerli 100 Markası" bir önceki yıl yüzde 7 ve geçen yıl yüzde 6 olan artışa kıyasla bu yıl yüzde 42'yle çok önemli bir değer artışı kaydetti. Bu, En İyi 100 listesinin marka değerinde 2 trilyon ABD dolarından fazla bir kazanç anlamına geliyor ve COVID-19'un neden olduğu olumsuz etkilerin ardından dünyanın en büyük markalarının büyüme ivmesini temsil ediyor.
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