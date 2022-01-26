Xiaomi, 2022'nin Sadece İlk Yarısında 12 Yeni Telefonu Piyasaya Sürecek!

Xiaomi'nin her yıl çok sayıda akıllı telefonu tanıtmasına pek de yabancı değiliz. Geçtiğimiz yıl da global çapta tam 20 akıllı telefon tanıtan ve piyasaya süren Xiaomi'nin bu yıl da benzer bir performansı sergilemesi bekleniyor.
Sağlam sızıntılarla ünlü Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgiye göre Xiaomi bu yıl da telefon şovu yapacak. Paylaştığı listede kod isimleriyle donalı 12 satır paylaşan Digital Chat Station, burada şirketin K50, K50 Pro, K50 Pro Plus da dahil olmak pek çok yeni modelini takipçilerine sundu.
Bu telefonların şubat ayının sonuna kadar tanıtılacağını iddia eden Digital Chat Station, Redmi K50 serisi için işlemci seçeneklerine de değinmiş. Buna göre yeni seride Snapdragon 870, Dimensity 8000 ve Dimensity 9000 işlemcilerine yer verildiğini görebiliriz. Elbette hepsi bunlarla sınırlı değil. Xiaomi'nin ayrıca "thor" ve "loki" kod isimli 2 amiral gemisini de aynı periyotta satışa çıkacağını telaffuz eden Digital Chat Station, bu modellerin de Snapdragon 8 ile geleceğini söylüyor.
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