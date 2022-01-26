Xiaomi, 2022'nin Sadece İlk Yarısında 12 Yeni Telefonu Piyasaya Sürecek!

2022'nin ilk yarısında başımıza adeta Xiaomi telefon yağacak. Çinli telefon devi, bu dönem içerisinde tam 12 yeni telefonu piyasaya sürebilir!

  • Ercan Uğurlu
12 yeni Xiaomi telefon geliyor!

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