Xiaomi, Bir Fare Kadar Küçük Olan Masaüstü PC'si ile Herkesi Şaşırttı

Xiaomi, bir fare kadar küçük olan yeni masaüstü bilgisayarı ile bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Bu Kez Bir Fare Kadar Küçük PC ile Şaşırttı

Daha çok akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Xiaomi, aslında pek çok alanda teknoloji üretiyor. Şirketin pilav yapma makineleri olduğu kadar şarjlı scooter'ları ve hatta elektrik süpürgeleri bile mevcut. Çinli şirket bu defa ise sadece bir fare boyutunda ürettiği masaüstü bilgisayarı ile şaşırttı.

Xiaomi, Ningmeni Rubik Cube Mini'yi piyasaya çıkartmak için Chuwi Larkbox ve GMK NucBox gibi markalarla beraber bir kitle fonlama kampanyası başlattı. Kampanya o kadar ilgi çekti ki, daha ilk haftada hedefini çoktan aşmayı başardı.

Bu cihaz yalnızca 62 x 62 x 42 mm boyutu ile bir rubik küp ile aynı boyutlarda ve sadece 145 gram ağırlığında. Cihazda aşırı ısınmayı önlemek için Intel Celeron J4125 işlemci ve minik bir soğutma fanı bulunuyor. Cihazda ayrıca 6 GB ve 8 GB bellek seçenekleri bulunuyor ve bir M.2 SSD yer alıyor.

Ningmei Rubik's Cube Mini, 4K görüntü çıkışı için bir HDMI bağlantı noktasına sahip. Xiaomi ayrıca bir USB-C bağlantı noktası, 2 USB 3.0 portu, microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişine de bu cihazda yer vermiş. Cihazda tabii ki Wi-Fi ile Bluetooth bağlantıları da unutulmamış.

Xiaomi'nin bu yeni cihazı şu an için yalnızca Youpin internet mağazasında satışta bulunuyor ve fiyatı yaklaşık 149 Dolar.

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