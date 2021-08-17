Xiaomi Black Shark 5 Hakkında Söylentiler Şimdiden Başladı!

Xiaomi Black Shark 4 oyun telefonları Mart 2021'de (sadece beş ay önce) piyasaya sürüldü, ancak Black Shark 5'in beraberinde getirebileceği yenilikler hakkında şimdiden söylentiler duyuluyor.
Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından söylenene göre (MySmartPrice aracılığıyla), Black Shark 5 Snapdragon 888 Plus ile sunulacak. Bu söylenti, yeni sürümün Snapdragon 888 çip seti tarafından desteklenen mevcut Pro sürümüne göre küçük bir yükseltme olacağını öneriyor.
Bahsedilen diğer özellik 100W hızlı şarj ve aslında bu hız, Black Shark 4 modelleriyle karşılaştırıldığında 120W hızlı şarja göre bir düşüş gösteriyor. Tabii ki söylentinin bu konuda yanlış olması mümkün ancak Xiaomi'nin bu alanda maliyetleri düşürmeyi istemesi de mümkün olabilir.
Bu noktada Black Shark 5 hakkında bildiklerimiz bunlardan oluşuyor. Bu, cihaz hakkında karşılaştığımız ilk söylenti ve aslında telefonun Black Shark 4 ve Black Shark Pro'dan bu kadar kısa bir süre sonra gelmesinin şaşırtıcı olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Mevcut telefonların özellikleri ise şu şekilde: 1080 x 2400 piksel çözünürlükte çalışan 6,67 inç, 144 Hz ekran, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama ve üç lensli arka kamera düzeni.
Pro modelinin en büyük farkı ise Snapdragon 870 yerine Snapdragon 888 CPU çip setinin kullanılması ve arka kamerada 48MP yerine 64MP ana sensör bulunması. Black Shark 5'in Pro sürümünün olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Üst seviye telefonlar ve oyun telefonları arasında seçim yapmayı etkileyecek çok az fark bulunuyor. Bu da Asus ROG Phone 5 ve Nubia Red Magic 5G gibi ürünlerin zaten kalabalık bir pazarda öne çıkmasını zorlaştırıyor.
LED aydınlatma ve üst kısımlardaki düğmeler gibi ekstralar kesinlikle bu ayrımlara yardımcı oluyor ve bir oyun telefonunda mevcut olan ince yazılım ayarlamaları ve özel oyun modlarının da arandığı söylenebilir. Ancak bu özelliklerin standart telefonlarda da bulunabildiklerini unutmamakta fayda var...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın