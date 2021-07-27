Oyun Telefonu Satın Alınır mı? Ya da Bir Oyun Telefonu Almalı mısınız?

2021 yılı içinde yeni bir telefon satın almayı düşünüyorsanız ve telefonla çok fazla oyun oynuyorsanız, ana akım amiral gemisi bir akıllı telefonun size iyi hizmet edip etmeyeceğini ya da tamamen oyun odaklı bir telefonun sizin için uygun olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz.
Gerçekten satın alabileceğiniz en iyi telefonlar, en iyi oyun telefonlarından çok da farklı değil. Bunu ilk etapta hemen söyleyebiliriz. Her ikisi de en iyi özelliklere sahip, büyük pilleri ve harika ekranları ile bir araya geliyor. Günlük kullanım ve gündelik oyun oynamaktan bahsetmiyoruz bile.
Ancak 2 kategori arasında elbette birtakım farklar var. Peki, bunlar neler? Tamamen oyun odaklı bir oyun telefonunda oyun oynamanın ne kadar iyi olduğu ve ana akım bir amiral gemisi satın almayarak nelerden vazgeçtiklerinizi bu dosyamızda mercek altına alıyoruz.
Bir Oyun Telefonunun En Harika Özellikleri Neler?
Oyun telefonları, modelden modele farklılık gösteren benzersiz avantajları ve bu avantajlarıyla birlikte özellikleri bakımında tek tip değiller. Genel olarak mobil oyun deneyimini, diğer telefonlara kıyasla elbette farklı derecelerde iyileştiriyorlar.
Bu avantajlar, hem donanım hem de yazılım şeklinde karşımıza çıkıyor. Önde gelen yonga setlerine sahip güçlü özellikleri –ki şu anda Qualcomm Snapdragon 888 en iyi işlemci olarak öne çıkıyor- ve geniş RAM kapasiteleri ile (en az 8 GB, Asus ROG 5 Ultimate'te bu değer 18 GB'a kadar çıkabiliyor) pek çoğu aslında temelde ortak özellikler içeriyor.
Oyun telefonlarında ayrıca oyuncuların saatlerce oyunda kalmasına ve günün sonuna kadar yetecek kapasitede bataryaya sahip olmasına da alışığız. Bu tip telefonlarda genellikle 5000 mAh civarında ve hatta ötesinde büyük piller bulunuyor. Çoğu zaman ise oyun telefonlarında, ana akım amiral gemisi telefonlarında artık nadiren görülen 3.5 mm kulaklık jaklarını da görebiliyoruz.
Yazılım Konusunda da Üstün Özelliklere Sahipler
Oyun telefonlarında genellikle oyun deneyimini iyileştiren yazılımlar bulunuyor. Bunlar genellikle otomatik ve manuel özelliklerin bir karışımını derleyen "oyun modları" olarak biliniyor. Pilin aşırı ısınmaması için performansı artırmayı veya güç tüketimini düzenlemeyi içeren bu modlar, ayrıca oyun sırasında telefonunuza gelen aramaları ya da mesajları engelleyebiliyor.
Öte yandan bu tür özelliklerin son dönemde piyasaya çıkan pek çok telefonda bulunduğunu da unutmamakta fayda var. Fakat oyuna özel telefonlarda bu modlar daha geniş seçenekler sunabiliyor.
Bazı oyun telefonlarının çok ayrıntılı oyun modları bulunuyor. Asus ROG 5 ve önceki modellerinde, oyunlarınızı bir kitaplıkta toplayan ve performans ayarlarınızı değiştirmenize olanak tanıyan Asus "Amoury Crate" yazılımının yanı sıra "Game Genie" bölümü de bulunuyor. Öte yandan yine Asus ROG 5'te ayrıca performansa öncelik tanıyan "X Modu" da mevcut. Oyuncular bu modu, telefonun iki kenarını sıkıştırarak aktifleştirebiliyorlar.
Oyun Telefonlarının Donanımı Nasıl?
Oyun telefonlarının en büyük avantajı kuşkusuz donanımları oluyor. Yine Asus ROG 5'ten örnek verecek olursak, telefonun sağ üst ve alt kısımlarında dokunmaya duyarlı 2 düğme bulunuyor. Böylece telefonu yatay moda geçirdiğinizde, yani oyun oynamak için ekranı çevirdiğinizde, işaret parmaklarınızın altına yerleşen bu 2 tuş, oyunlarda size ek yetenekler kazandırabiliyor. Geleneksel oyun kontrolörlerinden de aşina olduğumuz "tetik" tuşlarını andıran bu tuşlar ile oyuncular daha fazla kontrol seçeneğine erişebiliyorlar.
Ayrıca oyun odaklı telefonlarda özel aksesuarlar da bulunabiliyor. Birçoğunun oyun deneyimini iyileştirme adına kendi özel aksesuarı bulunuyor. Bunlar arasında telefonu Nintendo Switch tarzına dönüştüren özel gamepad'ler görebiliyoruz. Hatta telefonlar için satılan ek fan seçenekleri de mevcut.
Hatta harici fanlar bu kategoride en yaygın eklentiler arasında bulunuyor. Peki, ekstra bir fana sahip olmak telefonunuzu fark edilir derecede soğutur mu? Kuşkusuz evet. Bu fanlar yardımıyla cihazın içindeki dahili fana ek destek geliyor ve bu sayede en zorlu oyunlar sırasında daha serin bir kullanım sağlanabiliyor.
Tüm bunların yanı sıra oyun telefonlarının donanım bileşenlerinin yerleri de özelleştirilmiş şekilde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle bazı oyun telefonlarının bataryaları, oyuncunun elini ısıtmaması için oyun oynama tutuş pozisyonuna göre ikiye bölünerek farklı bölümlere yerleştirilmiş olabiliyor.
Bir diğer avantajları da daha iyi internet performansı sağlayabilmeleri için, birden fazla hücrede 4G ya da 5G antenine ve daha iyi bir ses iletimi için fazla sayıda hoparlör ile mikrofonlara sahip olmaları oluyor.
Bir Oyun Telefonu Seçerek Neyi Kaçırıyorsunuz?
Buraya kadar her şey tamam. Peki, bir oyun telefonu satın alarak, ana akım amiral gemilerinde neleri kaçırıyorsunuz? Oyun telefonlarının da kendilerine göre bazı dezavantajları bulunuyor. Bunlardan ilki genellikle kamerada karşımıza çıkıyor. Genellikle hem lens çeşitliliği hem de görüntü işleme ve fotoğraf modları bakımından, amiral gemisi cep telefonlarına kıyasla daha zayıf kamera özelliklerine sahip olabiliyorlar.
Bir diğer dezavantaj da yazılım güncellemesi konusunda karşımıza çıkıyor. Android oyun telefonları, ana akım telefonlar kadar sık veya uzun süre yazılım güncellemesi almayabiliyorlar. Öte yandan iOS tarafında ise, belirli bir oyun telefonu bulunmuyor.
Öte yandan ana akım amiral gemisi telefonlarının da oyun oynama noktasına hakkını yememek lazım. Zira bu modeller de fazlasıyla performanslı çalışıyorlar ve oyun konusunda bir hayli rekabetçi davranıyorlar. O nedenle, özellikle mobil oyunu e-spor çerçevesinde ele almayanların, tamamen oyun odaklı bir akıllı telefon satın almama konusunda çok fazla endişelenmesine gerek olmadığını söyleyebiliriz.
Pek tabii ki oyun telefonlarını seçmek için de, normal telefonları tercih etmek kadar iyi nedenleri var ve bunların ana başlıklarını yukarıda ele aldık. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak.
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