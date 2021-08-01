Xiaomi, Galaxy Note'un Boşluğunu Mi Mix 4 ile Dolduracak!

Bu sene yeni bir Galaxy Note modeli görmeyeceğimizi artık biliyoruz. İşte bu boşluğu doldurmak, Xiaomi'nin mi Mix 4'üne nasip olabilir!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Note yerine Xiaomi Mi Mix 4!

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