Xiaomi, Galaxy Note'un Boşluğunu Mi Mix 4 ile Dolduracak!

Samsung, 11 Ağustos'ta Uncpacked etkinliğinde yeni Galaxy cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılacak tanıtımda muhtemelen katlanabilir cihazları olan Galaxy Fold ve Galaxy Flip'in yeni versiyonları ile Galaxy Buds kulaklık ve Galaxy Watch akıllı saatin yeni modellerini göreceğiz. Peki, Galaxy Note 21 tanıtılacak mı? Aslında geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su Dr. TM Roh, açıklamasında çok beklenen Galaxy Note 21'e ilişkin cevabı vermişti: "Bu sefer yeni bir Galaxy Note'u tanıtmak yerine, sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazına genişleteceğiz." Evet, 11 Ağustos'ta Galaxy Note 21 olmayacak.
Peki, bu Galaxy Note serisinin bittiği anlamına mı geliyor? Açıkçası bununla ilgili net bir açıklama şu ana kadar yok. Fakat bilinen şu ki, Samsung, Galaxy Note serisinin özelliklerini diğer Galaxy cihazlarına genişletmeyi planlıyor; bunu da S Pen kalem desteğini diğer cihazlara açmakla yapmaya başlamıştı. Şimdi bunun diğer adımları olarak, tanıtılacak yeni cihazlarda da bu desteği ve belki de fazlasını göreceğiz. Bunun için ise 11 Ağustos'u bekliyoruz.
Öte yandan Galaxy Note 21'in bu yıl tanıtılmayacak olması, diğer markalar tarafından da bir fırsat olarak görülebilir. Xiaomi'nin de bu fırsatı gördüğü iddia ediliyor ve Mi Mix 4 ile bu kategoride boşluğu doldurmak isteyeceği düşünülüyor.
Ortaya çıkan söylentilere göre Xiaomi Mi Mix 4, Galaxy Note 21'den beklenen pek çok özelliği barındıracak. Telefonun ekran kenarlarının kavisli olacağaı söylenirken, ekran altı kamera sistemi de Mi Mix 4'te yer alacak. Ancak bunlar dışında telefona ilişkin pek elle tutulur bir bilgi şimdilik bulunmuyor. Öte yandan Xiaomi Mi Mix 4'ün Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de bilinmeyenler arasında.
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