Xiaomi, İlk Katlanabilir Telefonu Mi Mix Fold'u Resmi Olarak Tanıttı

Xiaomi, Mi Mix serisi telefonlarına şimdi de bir katlanabilir model ekledi. Çinli telefon devi, Mi Mix Fold ismini verdiği yeni katlanabilir telefonunu resmi olarak tanıttı. Bu telefon, Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu olması açısından önemli bir model.
Mi Mix Fold, ilk bakışta Samsung'un Galaxy Z Fold'una ve Huawei'nin Mate X2'sine oldukça benziyor. Ama iç ekranı rakiplerinden daha büyükken, dış ekran biraz daha küçük. Mi Mix Fold'un iç ekranı, telefon tamamen açıkken 8.01 inç büyüklükte. OLED teknolojisini kullanan bu ekran 2.480 x 1.860 çözünürlüğe sahip, HDR10+ desteği de sunuyor. Tazeleme hızı ise 60Hz. Xiaomi, bu ekranın 200.000'den fazla kez katlanmaya dayanacağını iddia ediyor.
Dış ekran ise AMOLED teknolojisini kullanıyor, 6.5 inç büyüklüğünde, 90Hz tazeleme hızı sunuyor ve 2.520 x 840 çözünürlükle geliyor.
Mi Mix Fold'un kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga seti yatıyor. 256GB depolama seçeneğinde 12GB bulunurken, 512GB seçeneği 12 ya da 16GB RAM ile bulunabiliyor.
Telefonun bataryası 5.020mAh kapasiteye sahip ve 67W gibi oldukça hızlı bir şarj yeteneği ile birlikte geliyor. Xiaomi'ye göre bu hız, bataryayı sıfırdan 100'e 37 dakikada doldurabiliyor.
Mi Mix Fold Kamera Özellikleri
Mi Mix Fold'un arkasında 3 kameradan oluşan bir sistem bulunuyor. Ana kamera 108 megapiksel çözünürlüğe sahipken, ultra geniş açı kamerası 13 megapiksel ve üçüncü kamera 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu üçüncü kamera Liquid Lens adı verilen biri sistemle geliyor, 3X optik zum ve 30X telefoto yeteneklerine sahip. Odaklama mesafesi ise 3cm'ye kadar düşürülmüş durumda.
Telefonun ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğe sahip.
5G desteği de sunan Mi Mix Fold, siyah ve Seramik Özel Sürüm adları verilen iki farklı seçenekle raflarda olacak. Başlangıç fiyatı 1.521 dolar olarak belirlenmiş ve bu fiyat 1.980 dolara kadar çıkabiliyor.
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