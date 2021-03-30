Xiaomi, Yeni Akıllı Bilekliği Mi Smart Band 6'yı Resmi Olarak Tanıttı

Xiaomi, sevilen akıllı bileklik serisine yeni Mi Smart Band 6'yı da ekledi. Mi Smart Band 6 bir önceki modele göre çok daha güçlü ve fiyatı ile de meraklılarını sevindirecek kadar iddialı.