Xiaomi, Yeni Akıllı Bilekliği Mi Smart Band 6'yı Resmi Olarak Tanıttı

Xiaomi'nin Mi Smart Band serisi akıllı fitness bileklikleri, bir süredir piyasada dikkat çekmeyi başarıyor. Çinli devin dün tanıttığı yeni bilekliği Mi Smart Band 6 da, bu trendi sürdürmeyi amaçlıyor.
Mi Smart Band 6 Özellikleri ve Fiyatı
Mi 11 serisi akıllı telefonların tanıtıldığı etkinlikte görücüye çıkan Mi Smart Band 6, Mi Smart Band 5'in ayak izlerini takip eden bir model. 1.56 inçlik ekranı, Mi Smart Band 5'in 1.1 inçlik ekranına göre önemli bir geliştirme olarak kabul edilebilir. Kayışlar ise 6 farklı renge ve 60 farklı temaya sahip.
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Mi Smart Band 6, 14 günlük batarya ömrü sunuyor ve bu özellikle piyasadaki rakiplerine kafa tutmayı başarıyor. Xiaomi, yeni bilekliğin 5 ATM su geçirmezlik sunduğunu söylüyor ve bu sayede yüzme gibi aktivitelerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca bileklik, SpO2 ölçümü, kalp atış sensörü ve uyku takip fonksiyonuna da sahip.
Mi Smart Band 6, 50 dolarlık fiyat etiketiyle bir önceki model olan Mi Smart Band 5 ile aynı fiyat seviyesinde konumlanıyor.
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