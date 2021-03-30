Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Pro Tanıtıldı. İşte Özellikleri!

Xiaomi, yeni "Android'in Kralı" akıllı telefonlarını yaptığı bir duyuru ile tanıttı. İşte üst seviye telefonlar Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri ile fiyatı!