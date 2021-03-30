Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Pro Tanıtıldı. İşte Özellikleri!

Xiaomi, yaptığı bir duyuru ile yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Xiaomi CEO'su Lei Jun'ın "Android'in Kralı" olarak isimlendirdiği Xiaomi Mi 11 Pro ise, tanıtımdaki en dikkat çeken telefon oldu. Bir diğer önemli model ise Xiaomi Mi 11 Ultra olurken, her 2 telefonun da yakında satışa çıkması bekleniyor. Peki, telefonların özellikleri neler?
Xiaomi Mi 11 Pro Özellikleri
Xiaomi Mi 11 Pro, şirketin yeni amiral gemisi modellerinden biri olurken, telefonda 6.81 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. AMOLED panelden oluşan bu ekran QHD çözünürlüğü destekliyor ve 120Hz tazeleme hızı içeriyor. Ekranda Dolby Vision görüntü teknolojisi kullanılırken, koruma olarak da Gorilla Glass Victus tercih edilmiş.
Xiaomi Mi 11 Pro, kamera konusunda önemli akıllı telefonlardan biri. Telefonda Samsung'un 50MP'lik GN2 kamera sensörü yer alıyor ve bunu kullanan ilk telefon olmasıyla fark yaratıyor. Devasa 1/1.2" boyutlu bir modülden oluşan bu kamera, şu ana "bir akıllı telefona yerleştirilen en büyük sensör" olmasıyla önem arz ediyor.
Telefonda ek olarak 5x optik (50x dijital) ve OIS destekli bir periskop modülü yer alırken, ayrıca 13 MP'lik ultra geniş açılı bir kamera daha mevcut durumda.
Xiaomi Mi 11 Pro'nun işlemcisi Snapdragon 888 olurken, telefonda 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile 128 GB ile 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. 5000 mAh kapasitesinde bataryanın da bulunduğu Xiaomi Mi 11 Pro fiyatı ise 762 dolardan başlıyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra Özellikleri
Şirketin bir diğer tanıttığı telefon olan Xiaomi Mi 11 Ultra da yine üst segmentin bir üyesi. Xiaomi Mi 11 Ultra da, tıpkı Pro modeli gibi Snapdragon 888 işlemciden güç sağlıyor ve 8 GB ile 12 GB RAM seçenekleri ile raflara çıkmaya hazırlanıyor. Telefonun Xiaomi Mi 11 Pro'ya göre en belirgin farklarından biri ise hafıza konusunda yaşanıyor. Xiaomi Mi 11 Ultra, 512 GB depolama birimine sahip olurken, ayrıca kamera konusunda da daha zengin özellikler içeriyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra'da da yine 3 arka kamera görüyoruz. Bunlardan biri yine Xiaomi Mi 11 Pro'da da kullanılan Samsung GN2 sensörü olurken, bu ana kamera 50 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Farklı olarak Xiaomi Mi 11 Ultra'da OIS'in yanında lazer otofokus da yer alıyor.
Öte yandan diğer 2 kamerada da önemli güncellemeler var. Her 2 kamera da 48 MP ölçüsünde olurken, 120 mm'lik periskope kamera ile 120x dijital zum yapılabiliyor olması ilgi çekici görünüyor. Ultra geniş açılı kamera ise 12mm lensten oluşuyor ve 128 derecelik ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın ekranı yine 6.81 inç boyutunda olurken, AMOLED panelden sağlanan parlaklık ise daha fazla artırılmış. Şirketin iddiası bu telefonun 1700 nit parlaklığa ulaşabildiği yönünde olurken, ortalama kullanımda ise 900 nit parlaklık elde edilebiliyor. 120Hz tazeleme hızı, HDR10+ desteği yer alırken, ekranın çözünürlüğü de 1440x3200 piksel şeklinde tutulmuş.
Xiaomi Mi 11 Ultra'nın fiyatı ise Pro modeline göre bir hayli yüksek. Seramik bir gövdeyle gelecek olan Xiaomi Mi 11 Ultra 1199 Euro fiyat etiketine sahip.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın