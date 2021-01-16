Xiaomi'nin Katlanabilir Telefonu, Metroda Bir Adamın Elinde Yakalandı

CES 2021, TCL ve LG'nin daha önce reklamı yapılan katlanabilir telefonlarına daha yakından bakmamızı sağladığından, şu anda havalı, katlanabilir telefonlar için yoğun bir sezon yaşanıyor. Bu nedenle Xiaomi katlanabilir telefonunun görüldüğü haberi de oldukça ilgi çekici. Ancak telefonu gördükten sonra bazı soru işaretleri de oluşmuş durumda.
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Bu görüntüler, bir metroda Xiaomi katlanabilir telefon kullanan birinin fotoğrafının Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanmasıyla elde edildi. Xiaomi'nin Android arayüzü olan MIUI'yi çalıştırdığı için bunun bir Xiaomi telefonu olduğu söyleniyor. Fotoğraflar bir süre sonra platformdan kaldırıldı, ancak MyFixGuide tarafından kaydedilmişti.
Fotoğraflarda, Samsung Galaxy Fold gibi kitap tarzı katlanabilir bir telefon kullanan birini ve telefonun daha önce tanıtımı yapılan iki menteşesi olan katlanabilir Xiaomi'den açıkça farklı olduğunu görebiliyoruz. Maalesef, bu yeni tasarımın büyük bir sorunu var gbi görünüyor.
Katlanabilir telefonları değerlendirmek için önemli bir ölçüt, cihazın katlandığı yerdeki kırışıklığın ekranda ne kadar belirgin olduğu. Çok belirginse ve ekrandan dışarı çıkıyorsa, telefonu kullanmanın önünde bir engel olabilir. Erken dönem katlanabilir telefonların bazılarında bu problem vardı.
Bu Xiaomi katlanabilir telefonda ciddi bir kırışıklık görülüyor. Ekranda böyle bir şey varken bu telefonu kullanmanın pek de eğlenceli olmayacağı açık. Elbette, bu fotoğraflara bakarak, Xiaomi'nin telefonlarının geleceğiyle ilgili kapsamlı çıkarımlar yapmak mümkün değil, zira muhtemelen bu telefon yalnızca belirli bir tasarımla denenmeyi amaçlayan bir prototip veya test modeli.
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