Xiaomi Mi 10 Youth Edition Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro'ya yeni bir kardeş model ekledi. Xiaomi Mi 10 Youth Edition adı verilen yeni telefon, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor İşte Xiaomi Mi 10 Youth Edition, özellikleri ve fiyatı...