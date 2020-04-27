Xiaomi Mi 10 Youth Edition Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro'ya yeni bir kardeş model ekledi. Xiaomi Mi 10 Youth Edition adı verilen yeni telefon, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor İşte Xiaomi Mi 10 Youth Edition, özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi Mi 10 Youth Edition Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, bir süre önce tanıttığı Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine yeni bir Mi 10 modeli daha ekledi. Mi 10 Youth Edition adı verilen yeni model, "kırpılmış" özelliklerle geliyor ve doğal olarak fiyatı da oldukça uygun görünüyor.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition Özellikleri

Mi 10 Youth Edition, Mi 10 ve Mi 10 Pro'da yer alan Snapdragon 865 işlemcinin yerine Snapdragon 765G'yi koyuyor. Yani bu telefonda, en üst seviye Snapdragon işlemciyi görmüyoruz. 6.57 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, FullHD+ çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranda, küçük bir çentik bulunuyor. Ekran 800 nits parlaklık sunarken, aynı zamanda HDR10+ desteğine de sahip.

Telefonun ön kamerası 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kamera modülü ise 4 farklı lensten oluşuyor: 48 megapiksel (f/1.79), 8 megapiksel Geniş Açı, 5X opitk zum yeteneğine de sahip olan 8 megapiksellik Periskop Zum ve makro (2cm).

Xiaomi Mi 10 Youth Ediyion'ın batarya kapasitesi 4.160mAh ve Qualcomm'un QuickCharge 4+ teknolojisini destekliyor. 

Xiaomi Mi 10 Youth Edition Fiyatı Ne Kadar?

MIUI 11 arabirimi ve Android 10 ile kutusundan çıkacak olan Xiaomi Mi 10 Youth Edition'ın en ucuz sürümü, 6GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor; fiyatı 297 dolar. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürüm 325 dolara satılırken, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelen sürümün fiyat etiketinde 353 dolar yazıyor. Son olarak, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip en üst modelin fiyatı, 395 dolar olarak belirlenmiş.

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