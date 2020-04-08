Xiaomi'nin Yeni Tür "Şelale Ekranı" Göründü

Xiaomi'nin yeni patenti, telefonun kenarlarını ekranla kaplamanın yeni yollarını arıyor.
Patentte bazı kısayolların ve uyarı çubuğu gibi öğelerin ekranın kavisli yan kısmına taşındığını görüyoruz. Patent yeni olduğundan firma, bu tür bir ekran üzerinde çalışıyor olabilir. "Şelale ekran" olarak anılan sarmal ekranları geçen sene Vivo'nun NEX 3'ünde görmüştük. Bu ekranlara şelale denmesinin sebebi, ekranın kenarda neredeyse 90 derece kıvrılması.
LetsGoDigital tarafından keşfedilen patent, kavisli kenarların ekranda boş alan açmak için nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak anlatıyor. Patent, bunu görselleştirmek için pil ve ağ simgeleri gibi durum simgelerinin sol kenara taşınabileceğini gösteriyor. Patentlerde iki tür kilit ekranı tasarımı da yer alıyor.
Patentteki telefon çiziminde ön kameraya rastlanmıyor, yani bu yazılımsal özellikler, ön kamerası ekranın altında bulunan bir konsept telefonda kullanılabilir.
Telefon üreticilerinin çoğu, ekranın kenarını bu şekilde tasarlamanın algılama sorunlarına yol açmasından endişe ediyor. Xiaomi ise tam tersini düşünüyor ve bu tasarımla akıcı bir arayüz deneyimi sunmak istiyor. Firma buna benzer bir tasarımı Mi MIX Alpha konseptiyle de göstermişti. Ancak tasarımın günlük kullanımda gerçekten işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek (tabi, patent gerçeğe dönüşürse). Kenarında fiziksel düğmeler yerine dokunmatik düğmeler taşıyan telefonlarda yaşayabildiğimiz sorunları düşünürsek, Xiaomi'nin bu konuda çok çalışması gerekebilir.
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