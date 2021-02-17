Xiaomi Mi 11 Lite, Bu Defa Görselleriyle Birlikte Sızdı

Xiaomi'nin beklenen 2021 telefonlarından Mi 11 Lite hakkında yeni bir sızıntı daha var. Ancak bu defaki, telefonun teknik özelliklerine ilişkin değil, tasarımına yönelik. Digital Chat Station tarafından paylaşılan sızıntı, Xiaomi Mi 11 Lite'ın basın için hazırlanan görsellerine dayanıyor. En azından söylenti bu yönde.
Xiaomi Mi 11 Lite, tasarım itibariyle Xiaomi Mi 11'e büyük ölçüde benziyor. İnce ekran kenar çerçeveleri ve ekranın köşesine yerleştirilmiş ön kamera ile beraber telefonun önden görünümü neredeyse Xiaomi Mi 11 modeli ile aynı. Benzer şeyi, telefonun arka yüzey tasarımı için de söylemek mümkün. Kamera bloğuyla da adeta Xiaomi Mi 11'in tasarımını taşıyan Xiaomi Mi 11 Lite, elbette dikkatli bakıldığında birtakım farklar içeriyor. Bunlardan biri, ekran kenar çerçevelerinin Xiaomi Mi 11 kadar ince olmaması. Öte yandan Xiaomi Mi 11 modeli hafif kavisli bir ekrana sahipken, Xiaomi Mi 11 Lite'ta düz bir panel yer alıyor. Xiaomi Mi 11 Lite'ın arka kameraları ise Xiaomi Mi 11'deki gibi 3 adet. Ancak elbette yer alan lensler farklı olacak.
Pek tabii ki bu bilgiler kesin değil. Şimdilik sızıntı olarak değerlendirmekte fayda var. Öte yandan telefonun teknik özellikleri de aşağı yukarı belli olmuş durumda. Snapdragon 755G veya Snapdragon 732G işlemci içerecek olan Xiaomi Mi 11 Lite, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonda 5G desteği yer alacakken, 64 MP ana kamera, 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 2'inci kamera da telefonda mevcut olacak.
Xiaomi Mi 11 Lite'ın ne zaman tanıtılacağı veya piyasaya çıkacağı belli değil. Ancak bahsedildiği gibi yukarıdaki görsel bir basın örneği ise, bu, Xiaomi Mi 11 Lite'a oldukça yakın olduğumuz anlamı taşıyor.
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