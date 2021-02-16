En İyi "Küçük" Telefonlar: Büyük Telefon İstemeyenlere Özel...

Rafları dev ekranlı telefonların doldurduğu günümüzde küçük bir akıllı telefon bulmak hiç kolay değil. Neyse ki halen, 6 inç veya daha küçük ekranlı iyi bir telefon alma şansınız var. İşte bugün satın alabileceğiniz en iyi 5 "küçük" telefon.