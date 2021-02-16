En İyi "Küçük" Telefonlar: Büyük Telefon İstemeyenlere Özel...

Telefonların küçüldükçe değer kazandığı günler artık çok gerilerde kaldı. Akıllı telefonlarla birlikte ekranlar büyüdü; doğal olarak telefonlar da büyüdü. Bugün (nispeten) küçük bir telefon almak isteyenler için çok fazla iyi seçenek olmadığı da bir gerçek.
Neyse ki halen bu tip bir telefon bulma şansına sahipsiniz. Tabi bunu söylerken, eskinin küçük kavramı ile bugünün küçük kavramı arasında büyük fark olduğunu da hatırlatmadan geçmek olmaz. Yani küçük telefon dediğimizde, aklınıza bir iPhone 5 gelmemeli.
Bu yazımızda, 6 inç veya altı ekrana sahip olan en iyi 5 "küçük akıllı telefonu" bulacaksınız. Apple'ın halen küçük ekrandan vazgeçmemesi, bu listeye ağırlığını koymasını sağlıyor. Android cephesinde ise, ne yazık ki çok az seçenek var. Öyle ki, 2 yıllık bir telefon olan Galaxy S10e bile, 2021 yılında halen bu listeye girebiliyor.
İşte bugün satın alabileceğiniz, en iyi 5 "küçük" akıllı telefon...
1. Apple iPhone 12 mini
5.4 inç'lik ekranı ile iPhone 12 mini, şu an satın alabileceğiniz en güçlü küçük telefon. Klasik iPhone 12 çizgilerini daha küçük bir kasada sunan iPhone 12 mini, iPhone 12 serisinin en küçük üyesi. A14 Bionic yonga seti ile yüksek performans sunmayı başaran telefon, bu yonga setini 4GB RAM ile destekliyor. En önemli özelliklerinden biri de, kuşkusuz 5G desteği sunması.
Telefonun güncel Türkiye fiyatı 9.999TL.
2. Google Pixel 5
6.0 inç'lik ekranı ile listemizin "en büyük küçük telefonu" olan Pixel 5, Snapdragon 765G yonga seti ve 8GB RAM ile geliyor. Her ne kadar çok küçük olduğu söylenemese de, günümüzün Android dünyasında küçük bir model olarak değerlendirilebilir. Üstelik telefon, bu "nispeten" küçük boyutlarının altında güncel bir donanım ve yüksek performans sunmayı başarıyor. Ayrıca 5G desteği de bulunuyor.
Telefonun Türkiye'de resmi satışı bulunmuyor. Yurtdışı fiyatı ise 699 dolardan başlıyor.
3. Apple iPhone 11 Pro
Geçtiğimiz senenin iPhone 11 serisinin ortadaki modeli olan iPhone 11 Pro, 5.8 inç'lik bir ekrana sahip. A13 Bionic işlemci ve 4GB RAM, en azından 2 sene için yüksek performans sunmaya devam edecek. Göze çarpan eksiği ise, tabii ki 5G desteği sunamaması. Ama bu eksiğin, özellikle Türk kullanıcılar için pek bir şey ifade etmediği bir gerçek.
Telefonun Türkiye'de resmi satışı yok. Ancak online mağazalarda, Apple garantili olarak 11.000 TL civarında fiyatlarla satın alınabiliyor.
4. Apple iPhone SE (2020)
Listemizdeki en küçük telefon olan iPhone SE, iPhone 11 serisinin A13 Bionic işlemcisine sahip. Bu işlemciyi 3GB RAM ile destekliyor. Tasarım açısından iPhone 6 çizgisini devam ettiriyor; yani çentikli iPhone X tasarımını beklemeyin. Bu yüzden fiziksel ana ekran tuşu, Touch ID sensörü ve kalın çerçeveleri yerli yerinde duruyor. Performans açısından bakıldığında ise, yine en azında 2 yıl boyunca görevini yerine getirecek bir telefon olduğu söylenebilir.
iPhone SE (2020)'nin başlangıç fiyatı 5.299 TL.
5. Samsung Galaxy S10e
2 yıl önce piyasaya sürülmüş olsa da, bugün halen yeterli performansı sunabilen bir telefon Galaxy S10e. Yazının başınd da söylediğimiz gibi, Android tarafında 6 inç'ten küçük olan ve yeterli performansı sunabilen bir telefon bulmak hiç kolay değil. Bu yüzden Galaxy S10e, listemize girmekte halen zorlanmıyor.
Telefonun kalbinde Exynos 9820 yonga seti bulunuyor; RAM büyüklüğü ise 6GB.
Tahmin edebileceğiniz gibi, Galaxy S10e'nin resmi satışı bulunmuyor. Ancak yine online mağazalardan, 5.000TL seviyesinde bulunabiliyor.
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