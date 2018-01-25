Xiaomi Mi 7, Mi Mix Benzeri Tasarımla Gelecek

Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi olacak olan Mi 7'nin görselleri sızdı. Mi 7, Xiaomi'nin en iyi tasarıma sahip telefonu olabilir...

Xiaomi Mi 7, Mi Mix benzeri tasarımla gelecek

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