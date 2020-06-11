Xiaomi Mi Band 5, Daha Büyük Ekranla Geldi!

Xiaomi Mi Band 5, büyüyen ekranı, zengin saat yüzü seçeneği ve fazlasıyla gerçeğe dönüştü! İşte özellikleri...

Xiaomi Mi Band 5, Daha Büyük Ekranla Geldi!

Xiaomi, önemli yeniliklerle gelen Mi Band 5'i tanıttı. Yeni kol bandı sadece Çin için tanıtılsa da XDA Developers, cihazın ayrıntılarını paylaştı.

1,2 inç renkli AMOLED ekranla gelen yeni Xiaomi Mi Band 5'in ekranı, Mi Band 4'e kıyasla yüzde 20 daha büyük. Aralarında bazı popüler çizgi karakterleri de içeren 100'ün üzerinde hareketli saat yüzüyle gelen cihazın diğer önemli yeniliği, şarj mekanizmasında yaptığı değişiklik. Öncesinde cihazı şarj etmek için kayışı çıkarmanız gerekiyordu, ancak yeni yöntemde buna gerek kalmadan, manyetik olarak şarj cihazına yerleştirebiliyorsunuz.

11 farklı izleme modu, kalp ritmi sensörü, adet döngüsü izleme ve PAI (kişisel aktivite zekası) gibi işlevlerin yanında, REM uykusu gibi uyku aşamalarını ayırt ettiği iddia edilen bir uyku izleme işlevi de bulunuyor.

Telefonunuzun deklanşör düğmesi gibi çalışabilen Mi Band 5'in 125mAh kapasiteli pili, 30 dakikada şarj olabiliyor. 50 metreye kadar derinlikte 30 dakika kalabilen cihazın fiyatı 179 Çin Yuanı (yaklaşık 25 dolar) olarak açıklandı. NFC'li modelin fiyatı ise 30 dolara denk geliyor.

Mi Band 5'in diğer bölgelerde satılıp satılmayacağı, satılacaksa hangi modellerinin geleceği ve fiyatının ne olacağı, henüz belli değil.

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