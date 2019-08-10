Xiaomi Mi Mix 4, Müthiş Bir 108MP Kamerayla Gelebilir

Xiaomi, akıllı telefonlarda bir ilk olacak kamerayı bir Mi Mix modelinde kullanmaya hazırlanıyor!

Xiaomi Mi Mix 4, 108MP Kamerayla Gelebilir

Çinli üretici Xiaomi, bir etkinlikte Samsung'un 108MP ISOCELL sensörünü telefonda kullanacak ilk şirket olacağını söyledi. "Imaging technology for the future" etkinliğinde Xiaomi'nin 64MP kameralı bir Redmi modeli üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı.

Sensör hakkındaki bilgiler kısıtlı da olsa firma, yakında çıkacak bir Xiaomi Mi modelini Samsung'un 108 megapiksellik sensörüyle donatacağını söylüyor. Xiaomi bunu birkaç ay gibi bir sürede yapmayı başarırsa, telefonda bu tür bir kamerayı kullanan ilk firma olacak. Yeni kamera sistemi, 12.032 x 9.024 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Twitter'daki sızıntı hesabı Ice Universe'e göre Xiaomi, bu 108MP'lik kamera sensörünü Mi Mix 4'te kullanabilir. Firma, Mi Mix 4'ün 64MP'lik kamera sisteminden çok daha iyisiyle geleceğini daha önce söylemişti.

64MP kamerayla gelecek olan Redmi'nin ise 2019'un dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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