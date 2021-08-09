Xiaomi Mi Mix 4 Tanıtılmadan Önce Son Kez Sızdı!

10 Ağustos'ta Çin'de resmen tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4 hakkında belki de son sızıntılar geldi. Lansmandan önce yeni telefon için son bilgiler arasında pek çok detay yer alırken, telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.
Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı Mi Mix 4 için gelen son bilgiler arasında şunlar bulunuyor:
Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888 Plus işlemciden güç sağlayacak ve 12 GB RAM içerecek. Telefonda Android 11 işletim sistemi kurulu olarak gelecekken, arayüz olarak ise MIUI 12.5 yazılımını göreceğiz.
Xiaomi Mi Mix 4'ün ön ve arkadan nasıl göründüğüne ilişkin meraklar da yayınlanan son görsel ile gideriliyor. Telefonun arak yüzeyinde geniş bir kamera alanının bulunacağı telefonun ön yüzünde ise yekpare bir ekran yer alacak. Ekranında entegre kamera sistemini kullanacak olan Mi Mix 4, böylece bu alandaki ilk telefonlardan biri olacak. Öte yandan Samsung'un da Galaxy Z Fold3 ile beraber ekrana entegreli kamera sistemini kullanacağı düşünülüyor. Bunu da 11 Ağustos'ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.
Mi Mix 4'in arkasında bulunan devasa kamerasının da 108 MP ölçüsünde bir lense sahip olacağı iddialar arasında. Tüm hepsini yarınki etkinlikte öğreneceğiz.
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