Xiaomi, POCO'yu Bağımsız Hale Getirdi

Xiaomi, kendi altındaki POCO'yu bağımsız bir şirkete dönüştürdüğünü açıkladı. Çinli firmanın alt markası, 2018'de POCO F1'i piyasaya sürerek ses getirmişti. Snapdragon 845 yonga setini kullanan telefon, etkileyici kamera dizilimiyle ve performansıyla, kendisinden üç kat daha pahalı olan telefonlara meydan okumuştu.
POCO F1 çok başarılı olsa da telefonun yeni bir sürümü 2019'da gelmedi ve alt markanın işlemleri, dünya çapında kısıtlandı. Bugünkü duyuru ise en azından markanın bir yere gitmediğini gösteriyor. Firma, POCO F2'yi yapacağına dair bir söz de vermiyordu ancak şimdi Xiaomi CEO'su tarafından POCO F2 üzerinde çalışıldığı doğrulandı.
Duyuruya göre POCO, Xiaomi'den bağımsız olarak kendi takımı ve piyasa stratejisiyle işleyecek. Marka, tedarik zincirinde Xiaomi ile kaynak paylaşımında bulunacak ancak ürünlerinin yol haritası, kendine has olacak.
Xiaomi, 2019'un başında Redmi markasını da kendi bünyesinden ayırarak bağımsız bir hale getirmişti.
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