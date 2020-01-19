Xiaomi, POCO'yu Bağımsız Hale Getirdi

Xiaomi, POCO'yu bağımsız bir markaya dönüştürdü; POCO F2'yle ilgili iyi haberi verdi!

Xiaomi, POCO'yu Bağımsız Hale Getirdi

Xiaomi, kendi altındaki POCO'yu bağımsız bir şirkete dönüştürdüğünü açıkladı. Çinli firmanın alt markası, 2018'de POCO F1'i piyasaya sürerek ses getirmişti. Snapdragon 845 yonga setini kullanan telefon, etkileyici kamera dizilimiyle ve performansıyla, kendisinden üç kat daha pahalı olan telefonlara meydan okumuştu.

POCO F1 çok başarılı olsa da telefonun yeni bir sürümü 2019'da gelmedi ve alt markanın işlemleri, dünya çapında kısıtlandı. Bugünkü duyuru ise en azından markanın bir yere gitmediğini gösteriyor. Firma, POCO F2'yi yapacağına dair bir söz de vermiyordu ancak şimdi Xiaomi CEO'su tarafından POCO F2 üzerinde çalışıldığı doğrulandı.

Duyuruya göre POCO, Xiaomi'den bağımsız olarak kendi takımı ve piyasa stratejisiyle işleyecek. Marka, tedarik zincirinde Xiaomi ile kaynak paylaşımında bulunacak ancak ürünlerinin yol haritası, kendine has olacak.

Xiaomi, 2019'un başında Redmi markasını da kendi bünyesinden ayırarak bağımsız bir hale getirmişti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Babil dizisi 1. bölümüyle reytinglerde ne yaptı?
Taksim dayı Taksim'e gidince sosyal medya ikiye bölündü
Dünyanın en dayanıklı canlısı Tardigrad'ın en zayıf noktası keşfedildi!
Dünyada bir eşi daha yok! 100 milyon yaşında ve korunmuş halde bulundu!
Günün En çok Okunanları
Huawei P40'ta Ön Kamera Sürprizi!
Huawei P30 lite Satışa Çıktı. İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Xiaomi, POCO'yu Bağımsız Hale Getirdi
PUBG Sezon 6 Karakin Haritasında Başlıyor
İşte Kingston DC1000B NVMe SSD Özellikleri ve Fiyatı!

 

 