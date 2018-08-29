Xiaomi Poco F1 Bu Ülkelerde Satılacak!

Xiaomi'nin yeni "bütçe dostu amiral gemisi" Poco F1'i heyecanla bekleyenlerden iseniz, yeni duyuruda sizin için küçük bir hüsran var!

Xiaomi Poco F1 Bu Ülkelerde Satılacak!

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