Xiaomi Poco F1 Bu Ülkelerde Satılacak!
Xiaomi'nin yeni "bütçe dostu amiral gemisi" Poco F1'i heyecanla bekleyenlerden iseniz, yeni duyuruda sizin için küçük bir hüsran var!
Xiaomi'nin alt markası Pocophone, ilk telefonu Poco F1'in 60'ın üzerinde ülkede satışa sunulacağını açıkladı. Twitter'da yapılan duyuruda bu ülkelerin tamamı sayıldı, ancak Türkiye'nin adını listede göremedik.
Xiaomi'nin "bütçe dostu amiral gemisi" Poco F1, 14 Asya ülkesinde, 30 Avrupa ülkesinde, Orta Doğu - Afrika'da 14 ülkede ve Amerika'da dört ülkede satışa sunulacak. Cihazın satılacağı ülkelerin tam listesini aşağıdaki resimde görebilirsiniz.
Poco F1, 6,18 inç'lik full HD+ (2246 x 1080) ekran, 6GB / 8GB RAM ve 64GB / 128GB / 256GB depolamayla geliyor. Ekranında çentiği bulunan telefonun gövdesi metal ve plastik. Snapdragon 845 yonga setini kullanan cihazın arka yüzünde 12MP ve 5MP'lik bir çift kamera bulunuyor. 4.000mAh gücünde pile sahip olan Poco F1, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor.
Zeynel A. Öztürk
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