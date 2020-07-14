Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri

Akıllı telefonları ve diğer teknolojik ürünleri ile piyasada sesini duyuran Xiaomi, şimdi de araba işine giriyor. Çinli şirketin yeni RC arabası, Suzuki'nin Jimmy isimli SUV modeline benziyor. Peki Xiaomi yeni RC arabasının özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
XIAOMI YENİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?
- Xiaomi, RC arabasındaki amortisör sistemlerini de Jimmy'ye uyumlu olarak tasarlamış.
- Zorlu koşullarda kullanılabilecek Xiaomi'nin RC arabası 4 çeker özellikte.
- Xiaomi RC arabasında yarım saat kullanım imkanı sunan 500 mAh Li-Po tercih etmiş. Aracın tam şarj olması 1 saat sürüyor.
- Suzuki logosu olduğu gibi Xiaomi RC arabasında kullanılıyor. Şirket, kendi logosunu aracın arka kısmında bulunan stepneye eklemiş.
XIAOMI YENİ RC ARABANIN FİYATI NE KADAR?
Xiaomi yeni RC aracı için 59.99 dolar (yaklaşık 410 TL + vergiler) istiyor. Bugün itibarıyla Çinli RC hayranları tarafından ön sipariş kapsamında satın alınabilecek.
- Xiaomi'den Süper Hızlı Şarj: Telefonlar, 120W ile Şarj Olacak
- Xiaomi Telefonları İçin Yarım Kalan Hayalinin Peşinde
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın