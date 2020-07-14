Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri

Çinli üretici Xiaomi daha çok akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünleriyle kendini duyurdu. Şirket şimdi ise Suzuki'nin Jimmy isimli SUV modelinin küçük bir kopyası olan RC aracı tüketiciye sunuyor. İşte Xiaomi'nin yeni RC arabasının fiyatı ve özellikleri...

Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri

Akıllı telefonları ve diğer teknolojik ürünleri ile piyasada sesini duyuran Xiaomi, şimdi de araba işine giriyor. Çinli şirketin yeni RC arabası, Suzuki'nin Jimmy isimli SUV modeline benziyor.  Peki  Xiaomi yeni RC arabasının özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? 

XIAOMI YENİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Xiaomi, RC arabasındaki amortisör sistemlerini de Jimmy'ye uyumlu olarak tasarlamış.
  • Zorlu koşullarda kullanılabilecek Xiaomi'nin RC arabası 4 çeker özellikte.
  • Xiaomi RC arabasında yarım saat kullanım imkanı sunan 500 mAh Li-Po tercih etmiş. Aracın tam şarj olması 1 saat sürüyor.
  • Suzuki logosu olduğu gibi Xiaomi RC arabasında kullanılıyor. Şirket, kendi logosunu aracın arka kısmında bulunan stepneye eklemiş.

XIAOMI YENİ RC ARABANIN FİYATI NE KADAR?

Xiaomi yeni RC aracı için 59.99 dolar (yaklaşık 410 TL + vergiler) istiyor.  Bugün itibarıyla Çinli RC hayranları tarafından ön sipariş kapsamında satın alınabilecek.

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