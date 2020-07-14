Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri

Çinli üretici Xiaomi daha çok akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünleriyle kendini duyurdu. Şirket şimdi ise Suzuki'nin Jimmy isimli SUV modelinin küçük bir kopyası olan RC aracı tüketiciye sunuyor. İşte Xiaomi'nin yeni RC arabasının fiyatı ve özellikleri...