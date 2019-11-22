Xiaomi Telefonlar, "Süper Hızlı" Şarj Olacak!

Xiaomi, telefonlarında 108MP kamera, "yüzde 180 ekran-gövde oranı" gibi büyük, bazen biraz abartılı sayıları kullanmayı seviyor. Şimdi ise firmanın 2020 telefonlarının 100W hızlı şarj ile gelebileceği ortaya çıktı.
Xiaomi'nin geliştirici konferansında ortaya çıkan bu bilgiye göre Xiaomi'nin 2020 telefonlarından en az bir tanesi, hızlı şarj ile gelecek. Bunun yanında firmanın telefonları, kablolu ve kablosuz "füzyon" şarj işleviyle gelecek, bu sayede aynı anda hem kablosuz şarjı kullanmanıza izin verecek (daha da hızlı şarj için).
Xiaomi aslında 100W'lık şarj teknolojisini 2019'un başında göstermiş, bu sırada 4.000mAh kapasiteli bir pili 17 dakikada şarj ettiğini göstermişti. Ancak bu sırada teknolojinin ne zaman hazır olacağı belli değildi.
Çinli firmanın 2020 telefonlarının hepsinin 5G desteğiyle geleceğini kısa süre önce öğrenmiştik. Huawei'nin Google Play uygulamaları engeli nedeniyle yaşadığı sorunlardan ötürü, meydanın adeta Xiaomi'ye kalacağı anlaşılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın