Xiaomi, Temassız ve Uzaktan Şarj Teknolojisi Mi Air Charge'ı Tanıttı

Kablosuz şarj dendiğinde herkesin aklına, kablosuz şarj istasyonları gelecektir. Bu teknolojide telefonu istasyonların üzerine bıraktığınızda, şarj işlemi de otomatik olarak başlıyor. Tabi telefonunuzun (ya da farklı bir mobil cihazın) da kablosuz şarjı desteklemesi gerekiyor.
Ama artık, telefonu bir yüzey üzerine bırakma ihtiyacı da ortadan kalkıyor gibi görünüyor. Xiaomi'nin tanıttığı yeni uzaktan şarj teknolojisi, yani Mi Air Charge, telefon elinizdeyken bile onu şarj etmenize imkan tanıyor.
Teknolojinin temelinde, evinizin herhangi bir bölgesine yerleştirebileceğiniz bir uzaktan şarj istasyonu bulunuyor. Küçük bir kasayı andıran bu istasyon, menziline şarj edilebilecek bir cihaz girdiğini tespit ettiğinde, şarj işlemini otomatik olarak başlatıyor. Bahsi geçen menzilin kaç metre olduğu bilinmiyor ama Xiaomi, istasyonu merkeze koyduğunuzda metrelerce uzunlukta olan bir yarıçap mesafesinden bahsediyor.
Bu teknoloji şimdilik telefonlar için geliştiriliyor. Ancak kullanıma hazır olduğunda, akıllı saatler ya da akıllı aydınlatma cihazları gibi farklı cihazlar için de çalışması planlanıyor.
Mi Air Charge teknolojisi kulağa çok etkileyici gelse de, ona ulaşmamız için henüz zaman var. Xiaomi'nin açıklamalarına bakılırsa, Mi Air Charge'ı 2021 yılı içerisinde evlerimizde görmek gibi bir şansımız yok. Yani en azından Mi Air Charge'ın bu yıl içinde hazır olmayacağı kesin.
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