Xiaomi, Türkiye'de Ürettiği Redmi 9T'yi Satışa Sundu! İşte Fiyatı!

Bulunduğu her bölgede lokal bir partner haline gelme misyonuyla çalışmalarını sürdüren teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de ürettiği giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi 9T 4+64GB'ı 2,799 TL ve Redmi 9T 4+128GB'ı 2,999 TL fiyatıyla kullanıcısının beğenisine sundu.
Giriş seviyesinin yeni lideri Redmi 9T, kullanıcıların fotoğraf yetenekleri ve genel tasarımdan ödün vermeden ihtiyaç duydukları olağanüstü performansı ve birkaç gün boyunca yetecek pil ömrünü sağlamak için özel olarak tasarlandı.
48 MP AI dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kamerası sayesinde büyük grup ve geniş manzara çekimlerinde fotoğrafların kırpılmasının önüne geçiyor. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise profesyonel düzeyde bokeh ve çarpıcı yakın plan çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor.
Redmi 9T, hafif tasarımına rağmen, 6.000 mAh (tipik) pili ve Qualcomm® Snapdragon™ 662 çipsetiyle güçlü bir performans sergiliyor. Redmi 9T, 11nm teknolojisiyle üretilmiş enerji tasarruflu işlemcisiyle, önceki nesillere göre daha az ısı üretimi ve daha düşük güç tüketimi ile çok daha yüksek bir performans sunuyor. 18W hızlı şarj özelliği cihazın öne çıkan diğer özelliklerinden.
Corning® Gorilla® Glass 3 özellikli 6,53inç FHD+ Dot Drop ekranı, canlı ve net bir görüntüleme deneyiminin yanı sıra sağlam yapısıyla dikkat çekiyor.
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