Galaxy S22'den İlk Hayal Kırıklığı: Beklenen Özellik, Başka Bahara Kaldı

Galaxy S21, güvenilir ve kaliteli bir kamera sistemine sahip. Ancak ön kamera, halen ekranın üzerindeki bir deliği görmek zorunda kalmamıza neden oluyor. Samsung'un, bu delikten Galaxy S22 ile kurtulacağı ve kamerayı ekranın altına yerleştireceği konuşulsa da, görünüşe bakılırsa bu hayallerde kalacak.
Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung, Galaxy S22 serisi ile ekran altı kamera sistemini henüz telefonlarına eklemek için hazır değil. Şirket, bu sistemin görüntü kalitesinden memnun değil ve üretim verimi milyonlarca Galaxy S22 ünitesinde donatılamayacak kadar düşük. Bu nedenle, ekran altı kameranın, en iyi ihtimalle 2022'nin ikinci yarısında, yeni Galaxy Note serisiyle gerçek olacağı belirtiliyor.
Galaxy S22'nin daha büyük bir birincil kamera (muhtemelen Olympus marka), sensör kayma sabitleme sistemi ve tüm doğal yakınlaştırma seviyelerinde keskin ayrıntılar sunan sürekli yakınlaştırmalı bir periskop kameraya sahip olması bekleniyor. Telefon ayrıca, ARM'nin v9 mimarisine ve AMD grafiklerine dayanan bir Exynos 2200 işlemci (bazı pazarlarda Snapdragon 895) ile donatılmış olarak sunulacak gibi görünüyor.
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