Xiaomi ve Huawei'den Etkileyici Büyüme!
İlk çeyrek akıllı telefon verileri, Xiaomi ve Huawei'nin göz kamaştıran çıkışını ortaya koydu. Peki ya Samsung ve Apple gibi devlerde durum ne?
Akıllı telefon piyasasının doygunluğa ulaşması, 2018'in ilk çeyreğinde en çok Huawei ve Xiaomi ikilisinin işine yaradı.
IHS Markit'in verilerine göre Huawei, yüzde 11'lik pazar payı ve 39,3 milyon birimlik sevkiyatıyla dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olmayı sürdürdü. Huawei'nin önceki yıla göre kaydettiği büyüme, yüzde 14 oldu.
Xiaomi ise yüzde 129'luk inanılmaz yükselişiyle 29,3 milyon birim satış yaptı ve piyasanın yüzde 8'lik dilimini eline aldı.
Çinli firmalar kendi ülkelerinde başarılı olsalar da, piyasanın burada da doygunluğa ulaştığına dair işaretler var. Beşinci ve altıncı sırada yer alan Çinli Oppo ve Vivo'nun Çin'in dışına çıkamadığını görüyoruz. Huawei bunun aksine birçok ülkede başarılı olmanın tadını çıkarıyor. Xiaomi ise Asya'nın diğer bölgelerine başarıyla ulaşabildi.
IHS Markit'e göre Oppo ve Vivo'nun alt seviye cihazlara odaklanması, firmaların karlılığını etkiledi. IHS Markit, çift haneli büyüme rakamları elde etmenin Güneydoğu Asya'nın dışına çıkılmadıkça zor olacağını söylüyor.
Pazar bir bütün olarak yüzde 2 genişleyerek 345,5 milyara genişlerken Samsung ve Apple, ilk iki sıradaki yerlerini korudular. Yüzde 22 pazar payına sahip Samsung 78 milyon telefon sevk ederken pazarın yüzde 15'ini elinde bulunduran Apple, 52,2 milyon telefon sattı. İki firmanın satış hacmi gerilese de, satış başına değer, Samsung'un üst modellere odaklanması sayesinde arttı.
İlk ondaki diğer üreticiler arasında LG, Motorola ve TCL-Alcatel yer aldı.
Zeynel A. Öztürk
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