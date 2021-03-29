Yeni Koronavirüs Risk Haritası Açıklandı: Artık Sadece Tek Bir İl Mavi

Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni Koronavirüs tedbirleri ile birlikte, yeni Koronavirüs risk haritası da ortaya çıktı.
Yeni haritada sadece tek bir ilimizin, yani Şırnak'ın mavi (düşük risk) kategoride kaldığını görüyoruz. Bunun yanında tam 58 ilimiz, yüksek riski temsil eden kırmızı kategoride yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerimiz de kırmızıya bürünmüş durumda.
Bir Bakışta Türkiye Koronavirüs Risk Haritası (29 Mart 2021)
- Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
- Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
- Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
- Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yayınladığı tweet ile yeni haritayı paylaştı ve şu uyarıyı yaptı: "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."
İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim. pic.twitter.com/jBnZGPNbwq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2021
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