Yeni Koronavirüs Risk Haritası Açıklandı: Artık Sadece Tek Bir İl Mavi

Türkiye'nin yeni Koronavirüs risk haritası açıklandı. Yeni haritada sadece tek bir il mavi (düşük risk kategorisi) kalmayı başarırken, ülkenin büyük kısmının kırmızı (yüksek risk) kategoriye girmiş olması dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Koca da, yeni haritayı yayınladı ve uyardı...

Yeni Koronavirüs Risk Haritası Açıklandı

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