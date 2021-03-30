Xiaomi Mi 11 Lite ve Xiaomi Mi 11i Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Xiaomi, bugün yaptığı duyurularla arka arkaya pek çok akıllı telefon modeli tanıttı. Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Pro modellerini üst segment için tanıtan Çinli şirket, ayrıca Xiaomi Mi 11 Lite ile Xiaomi Mi 11i modellerini de uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisi için tanıttı. Peki, Xiaomi Mi 11 Lite ile Xiaomi Mi 11i özellikleriyle nasıl telefonlar?
Xiaomi Mi 11 Lite Özellikleri
Xiaomi Mi 11 Lite, 5G desteği içeriyor ve ince form faktörüyle dikkat çekici görünüyor. Telefonun kalınlığı yalnızca 6.81 mm ve ağırlığı ise 159 gram seviyesinde. Böylece fazlasıyla ince ve hafif bir telefon olduğunu söylemek mümkün.
Xiaomi Mi 11 Lite, 6 farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Telefonun ekranı 6.55 inç olurken, FHD+ çözünürlüğü ile standart bir boyut sağlıyor. Ancak ekranda Dolby Vision, HDR10+ ve 800 nit parlaklık değerleri dikkat çekici görünüyor.
Aynı zamanda stereo hoparlör bulundurmasıyla da bu kategori için önemli modellerden biri olan Xiaomi Mi 11 Lite, 64 MP ana kamera içeren 3'lü kamera kurulumuna sahip. Diğer kameraları da 8 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro kamera oluşturuyor. Telefonun ön kamerası da 20 MP şeklinde.
Xiaomi Mi 11 Lite'ta Snapdragon 780G işlemci mevcut durumda. Adreno 642 GPU'nun kullanıldığı telefonda 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile 128 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri yer alıyor. Telefonun batarya kapasitesi 4250 mAh olurken, 33W'lık hızlı şarj desteği de mevcut.
Xiaomi Mi 11 Lite'ın fiyarı ise yaklaşık 370 Euro seviyesinde.
Xiaomi Mi 11i Özellikleri
Xiaomi Mi 11i, serinin "Yıldız Oyuncusu" olarak lanse ediliyor. Snapdragon 888 işlemci 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olan telefonda ana kamera ise tam 108 MP şeklinde. 26 mm'lik geniş açılı 108 MP'lik ana kamerada faz algılamalı otofokus da unutulmamış.
3 arka kamera bir akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11i, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kameraya ek olarak ön tarafta da 20 MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Telefonda 8K video kaydı ise dikkat çeken bir diğer detay oluyor.
Xiaomi Mi 11i'nin ekranı 6.67 inç boyutunda Super AMOLED panelden oluşurken, bu ekran 1080x2400 piksel çözünürlük üretiyor ve Gorilla Glass 5 koruma içeriyor. 20:9 ekran en – boy oranının sağlandığı ekranda, iddia edilen parlaklık seviyesi de 1300 nit. Öte yandan ekranda 120Hz tazeleme hızı desteği olduğunu da belirtelim.
Xiaomi Mi 11i'nin boyutları 7.8 mm kalınlık, 163 mm uzunluk ve 76 mm genişlik olurken, telefonun ağırlığı ise 196 gram seviyesinde. Yine pek çok farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak olan Xiaomi Mi 11i, fiyat açısından da serinin ortalama modellerinden biri. Xiaomi Mi 11i, 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneğiyle 649 Euro, 8 GB RAM ve 256 GB hafıza seçeneğiyle ise 699 Euro fiyatla alıcı bulacak.
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