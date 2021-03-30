Xiaomi Mi 11 Lite ve Xiaomi Mi 11i Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Xiaomi, uygun fiyatlı Mi 11 Lite ile "Yıldız Oyuncu" Mi 11i akıllı telefonlarını tanıttı. Peki, yeni telefonların özellikleri neler, fiyatları ne kadar?

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Mi 11 Lite ve Xiaomi Mi 11i Tanıtıldı!

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