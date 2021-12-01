Xiaomi, Yeni Telefonu Redmi Note 11T'yi Resmi Olarak Tanıttı

Xiaomi için 2021 yılı henüz bitmedi: Çinli cep devi, yeni telefonu Redmi Note 11T'yi resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı...

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Yeni Telefonu Redmi Note 11T'yi Tanıttı

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