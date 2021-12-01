Xiaomi, Yeni Telefonu Redmi Note 11T'yi Resmi Olarak Tanıttı

Yıl sonu yaklaşıyor olsa da teknoloji şirketleri yavaşlamıyor. Xiaomi, yeni bir akıllı telefonunu daha tanıttı. Xiaomi Redmi Note 11T olarak tanıtılan yeni telefon şimdilik yalnızca Hindistan'da satışa çıkmış, fakat ileriki günlerde diğer ülkelerde de görebiliriz. Peki, telefonun özellikleri neler?
Aslında Redmi Note 11T, temelde Redmi Note 11 ile aynı özellikleri taşıyor. MediaTek Dimensity 810 5G işlemcisinden güç sağlayan telefon, 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM varyasyonları ile gelirken, 50 MP ana kamera ve ona yardımcı 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip.
5000 mAh kapasitesinde batarya bulunduran telefon, 6.6 inç büyüklüğünde bir IPS LCD panelden oluşuyor ve bu ekran 90Hz tazeleme hızı içeriyor.
Android 11 işletim sistemiyle gelen telefonda Redmi Note 11'e göre tek farklılık tasarımda karşımıza çıkıyor. Note 11 gibi düz kenarlara sahip olmak yerine Redmi Note 11T kavisli bir çerçeveye sahip.
Redmi Note 11T'nin fiyatının 220 euro civarında olduğunu da belirtelim.
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