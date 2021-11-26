Xiaomi'de Yüzler Gülüyor: Çip Sıkıntısına Rağmen İşler Tıkırında...

Xiaomi'nin 2021'in 3'üncü çeyreğinde gelirini artırması, Xiaomi Başkanı Wang Xiang'ın yüzünü güldürdü!

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi, Çip Sıkıntısına Rağmen Gelir Artırdı

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