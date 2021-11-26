Xiaomi'de Yüzler Gülüyor: Çip Sıkıntısına Rağmen İşler Tıkırında...

Xiaomi, sektörü etkileyen çip sıkıntısı ve pazardaki yoğun rekabete karşın 2021'in 3'üncü çeyreğinde gelirlerinde artış kaydetmeyi başarmış. Şirketin gelir rakamları 3 aylık dönemde yüzde 8.2 artarak 78.1 milyar Yuan'a, vergi öncesi karların ise yüzde 25.4 artışla 5.2 milyar Yuna'a yükseldiğini gösteriyor. Ancak büyüme hızı, önceki çeyreğe göre biraz daha yavaşlamış durumda.
Xiaomi Başkanı Wang Xiang, şirketin bu yıl içinde var olan sıkıntıları da göz önüne alarak şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu söylerken, çip kıtlığının 2022'yi de etkileyeceğini düşünerek, "Ne yazık ki, 2022'nin ilk yarısında bazı yapısal zorluklar göreceğiz, ancak arz durumu çok daha iyi olacak," sözlerini ilave etti.
Gartner'ın açıkladığı rakamlara göre, Xiaomi'nin satışları sabit kalmasına rağmen bu dönemde pazar payını yüzde 12.1'den yüzde 13.1'e çıkartmayı başarmış durumda. Bu da Xiaomi'yi şu an dünyanın 3'üncü büyük üreticisi haline getiriyor.
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