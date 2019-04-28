Xiaomi'den Korkunç Bir Çentik Tasarımı!
Xiaomi, son dönemin modası olan çentiklerin nasıl daha da çirkin görünebileceğini bize bu patenle ispatlıyor!
Xiaomi'nin yeni çentiksiz ekran çözümü ne bir kızak mekanizmasına, ne de açılır bir kameraya sahip. Ancak bu çözümü beğeneceğinizi sanmıyoruz.
Tiger Mobiles tarafından keşfedilen tasarım, düz ve kesintisiz hatlardan vazgeçerek ön kameraları "yukarıya doğru çıkan bir çentiğe" yerleştiriyor. Bunun sonucunda ortaya robotu andıran, pek de hoş görünmeyen, ancak tam ekranlı bir telefon çıkıyor.
LetsGoDigital'in eline geçen, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nden (CNIPA) alınan çizimler, telefonun tasarmını net biçimde gösteriyor.
Modern telefonlarda bulunan çentik, kameralara ev sahipliği yapıyor. Çentik, ekranın içerisinde veya ortasında konumlandığından örneğin ekranda izlediğiniz videonun kısmen engellenmesi anlamına geliyor. Xiaomi, bu fikriyle "tamamen ekran" telefonu sunmaya çalışıyor.
Çizimlerin yer aldığı patentin başvurusu geçen sene yapılmış görünüyor. Xiaomi, patenti sadece farklı bir seçenek olarak almış da olabilir, bu yüzden "üst çentikli" bu tasarımın gerçeğe dönüşme olasılığı bizce düşük.
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