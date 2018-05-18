Xiaomi'nin Ceplerini Yakından İlgilendiren Sızıntı
Sızan bir firma içi e-posta, Çinli telefon devi Xiaomi'nin gelecek telefonları ile ilgili önemli bir gelişmeyi işaret ediyor!
Eğer Xiaomi CEO'sundan sızan firma içi e-postalar doğru ise, Xiaomi'nin odaklanacağı bir sonraki alan akıllı telefonlarının kameraları olacak. Söylentilere göre Xiaomi CEO'su Lei Jun, ilgili birimlere, firma içerisinde özel bir kamera bölümünün kurulmasını isteyen bir e-posta gönderdi ve bu bölümün Mi ve Redmi akıllı telefonlarının kamera kalitesini yükseltmesi amaçlanıyor.
Sızan e-postaya göre Lei Jun, fotoğraf çekiminin akıllı telefonların en önemli özelliklerinden biri olduğunu söylüyor ve bu yüzden de yeni bir kamera bölümü, diğer firmalar ile rekabet edilebilmesine yardımcı olacak.
Xiaomi'nin akıllı telefonları, genellikle fiyatları ve özellikleri ile verdikleri sözü tutsalar da, kamera kalitesi söz konusu olduğunda biraz geride kalıyorlar. Her ne kadar Xiaomi'nin bu alanda iyileştirmeleri sürekli olarak devam etse de, Mi Mix 2S'e kadar görüntü kalitesi adına çok büyük bir başarı elde edilmiş değildi. Xiaomi akıllı telefonlarının sonuncusu, DxO testlerinde 97 puan almayı başararak rakip akıllı telefonlar ile yakın seviyeye ulaşmayı başarmıştı. Yeni bir kamera bölümünün ise gelecekteki telefonlarda da bu kalitenin devamı sözünü yanında getireceği tahmin edilebilir...
Levent Öztürk
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