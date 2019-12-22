Xperia 6, Sony'nin İlk 5G'li Telefonu Olabilir

Ortaya çıkan "K8220" kodlu telefon, Sony'nin ilk 5G'li akıllı telefonu Xperia 6 olabilir!

  • Ercan Uğurlu
Xperia 6, Sony'nin İlk 5G'li Telefonu Olabilir

Sony, akıllı telefon tarafında Türkiye'den çekilmesiyle beraber kullanıcıları üzmüş ve son tanıttığı Xperia 10 modellerini ülkemizde satışa sunmamıştı. Sony Mobile geri geri döner mi, yeniden Xperia akıllı telefonları raflarda görebilir miyiz bilinmez, ancak görünüşe göre Sony yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Sony'nin bir sonraki orta sınıf akıllı telefonu, Geekbench test sonuçlarına takılmış. "K8220" kod adıyla görülen telefon her ne kadar orta sınıfa hitap edecek gibi dursa da, Sony'nin Xperia modellerine 5G desteği getirebileceği iddiası oldukça ilgi çekici.

Geekbench tablosuna göre Sony'nin gelecek Xperia modeli Snapdragon 765G işlemciden güç sağlayacak. Xperia 6 olması beklenen bu telefonun sahip olduğu işlemci, bir başka modelde daha yer alıyor. O da yakın zamanda tanıtılması beklenen Oppo Reno3 Pro 5G modelinden başkası değil.

Sony'nin yeni telefonunun işlemcisinin sızmasının ardından iddialar, Sony'nin de Reno3 Pro 5G modelinde olduğu gibi "K8220" kodlu telefonunda da 5G desteği sunacağına yönelik. Zira işlemci desteği mevcut. Eğer öyle olursa, Sony'nin ilk 5G'li telefonu"K8220" kod adlı Xperia 6 olduğu düşünülen bu orta sınıf modeli olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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