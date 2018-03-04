Xperia XZ2, Daha İyisini Yapabilir miydi?
Sony'nin yeni telefonlarının HTC'nin tasarımını neredeyse olduğu gibi alması, farklı yorumların ortaya çıkmasına yol açtı!
- Zeynel A. Öztürk
Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde gördüğümüz en güzel telefonlardan. İki telefon da en üst seviyede teknik özellikler, ekranlar ve kameralarla geliyor.
XZ2 serisinin en önemli yeniliği ise telefonların içinde değil dışında. 2013'te çıkan Xperia Z'den bu yana neredeyse tüm Sony telefonları, aynı görünüme sahip. Ekranın üstündeki ve altındaki aşırı geniş çerçeve, Xperia serisini farklı kılan özelliklerdendi ve bu kötü bir şey değildi. Çoğumuz, 2013 ve sonrasında Xperia Z serisinin görünümünü hoş buluyorduk.
Ancak telefon tasarımları 2017'de önemli değişikliklere uğradı. Firmalar, 18:9'luk uzun ekranları tercih etmeye başladılar ve çerçeveyi incelttiler. Galaxy S8, Essential Phone gibi telefonlar çerçeve denen, artık çirkin ve gereksiz görünmeye başlayan kısmı neredeyse tamamen kaldırmaya başladılar. Bu sırada Sony'nin yeni telefonları geniş çerçeveleriyle gelmeye devam ediyordu ve firmanın bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kesindi.
Bir şeyler yapması gerektiğinin farkında olan Sony'nin yeni tasarımı, maalesef ilk görüşte beklenen izlenimi uyandırmadı. İnternetteki bazı yorumlara göre firma, yeni tasarım olarak bir başka firmadan esinlenmişti. Gerçekten de Xperia XZ2'nin arka yüzü, HTC U11 Plus'a oldukça benziyor. Sony'nin elinden gelenin en iyisinin bu olduğuna inanmak zor.
Sony Xperia XZ2'nin güzel görünmediğini kimse söyleyemez; en başta da söylediğimiz gibi XZ2 gayet hoş bir telefon. Ancak yeni fikirler konusunda sıkıntı yaşayan Sony'nin HTC'nin Liquid Surface tasarımını kullanmaktan fazlasını yapması pek çok kullanıcının beklentisiydi.
"Esinlenen" tek firma elbette Sony değil. Asus'un yeni ZenFone 5Z'si de gereksiz derecede iPhone X'e benziyor.
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