XPG SPECTRIX D50 DDR4 RAM Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri!

XPG'nin yüksek performanslı DDR4 RAM ailesine 4800MHz'e kadar frekans hızlarına çıkabilen, şık ve minimalist tasarıma sahip SPECTRIX D50 RGB bellekleri mağazalardaki yerini aldı.

XPG SPECTRIX D50 DDR4 RAM Satışa Sunuldu!

Yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni bellek modeli SPECTRIX D50 DDR4 RGB'yi Türkiye'de satışa sundu. 32GB'a kadar kapasite seçeneği sunan ve 4800MHz gibi çok yüksek bir frekans hızında çalışabilen ürün teknoloji mağazalarındaki yerini aldı.

Yüksek Performans – Tam Uyum

Mümkün olan en yüksek performansı, dayanıklılığı ve uzun yıllar stabil çalışma becerisini sunmak için yüksek kaliteli yonga setleri ve PCB devre elemanları kullanılarak üretilen XPG SPECTRIX D50, bu sayede 4800MHz gibi son derece yüksek frekanslara ulaşabiliyor. Bu da oyunculara ve hız aşırtma meraklılarına ihtiyaç duydukları yüksek performansı sunuyor.

SPECTRIX D50, Intel ve AMD tarafından üretilen en yeni anakartlar ile tam uyumlu biçimde çalışıyor. Ayrıca Intel XMP 2.0 desteği de bulunan ürün, bu sayede kolayca hız aşırtma (overclock) yapma şansı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, yük altında bile yüksek performansından ödün vermemesi için SPECTRIX D50 tüm gövdesini kaplayan yaklaşık 2mm kalınlığında bir metal soğutucuya sahip. Böylelikle ürünün sıcaklığı ve performansı daima aynı çizgide kalıyor.

XPG D50 RAM'ler ürünün gövdesini tamamen kaplayan sade bir metal soğutucuya sahip. Bu metal yüzeyde yer alan geometrik şekiller ve ürünün üst kısmında yer alan üçgen şeklindeki ufak RGB aydınlatma ise ürüne minimalist bir şıklık katıyor. Ürünün aydınlatma efektleri XPG RGB Sync yazılımı ya da önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları üzerinden kontrol edilebiliyor.

Avantajlı Fiyat

Kullanıcılar XPG SPECTRIX D50 DDR4 bellekleri bugünden itibaren 359 TL'den başlayan fiyatlarla önde gelen çevrimiçi mağazalardan edinebilirler. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
Dünya'ya yakın kara delik bulundu! Güneş'in kütlesinden dört kat daha büyük
XPG SPECTRIX D50 DDR4 RAM Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri!
Çocukları YouTube'daki Riskli İçerikten Nasıl Korursunuz?
Çernobil'deki mantarlar uzaya gidiyor! Astronotları koruduğu keşfedildi!
2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu! İşte fotoğraflar

 

 