XPG Vault İsimli Bu Farenin Özellikleri Arasında 1 TB SSD de Var!

XPG, CES 2022 etkinliğinde bir ilke imza atarak 1 TB kapasiteli SSD'ye sahip XPG Vault faresini tanıtacak.

  • Ercan Uğurlu
XPG Vault İsimli Bu Fare, 1 TB SSD İçerecek

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Chrome 100 Geliyor; Beraberinde Bu Tehlikeyi de Getiriyor!
1982'nin Efsane Bilgisayarı Commodore 64'e 2021'de Yeni Bir Oyun Geldi!
iPhone'unu Dolduran Sistem Verileri (Diğer Kategorisi) Nasıl Silinir?
Razer Gold 3. Yaşını Ödüllerle Kutluyor!
Tesla'nın rakibi olarak görülen Rivian hedef yükseltti

 

 