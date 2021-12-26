XPG Vault İsimli Bu Farenin Özellikleri Arasında 1 TB SSD de Var!

Bellek ve depolama ürünleri üreticisi ADATA da yakında başlayacak olan CES 2022 etkinliğinde sahne alacak. Bu etkinlik için "Dawn of a New Xtreme" adında bir gösteri hazırlayan ADATA, kendi sahnesinde yeni ürünlerini sergileyecek ancak aralarında bir tanesi var ki, tüm ilgiyi üzerinde toplayacak gibi görünüyor: XPG VAULT adı verilen bir fare, ancak bu fare, içinde SSD bulunduruyor.
CES 2022'de XPG standının ziyaretçileri, markanın en yeni konsept ürünü XPG VAULT'a da göz atma şansını yakalayacak. USB-C bağlantısına sahip bu kablolu fare, "avcunuzun içindeki oyun kütüphaneniz" olmayı hedefliyor. İçerisinde 985MB/s veri aktarım hızına sahip 1TB SSD bulunan fare, Gaming Launcher yazılımı ile kullanıcılara oyun kütüphanelerini rahatça yanlarında taşıma imkanı vermeyi amaçlıyor.
Gerçekten ilginç bir fikir değil mi? Farenin nasıl çalışacağını ve ne gibi özellikler sunacağını CES 2022 etkinliğinden sonra öğreneceğiz.
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