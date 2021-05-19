XPG'den İki Yeni DDR4 RAM: GAMMIX D45 ve SPECTRIX D45G

XPG'nin kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı iki model sağlamlık hissi uyandıran dış görünüşlerini güçlü performanslarıyla destekliyor.

XPG'den İki Yeni DDR4 RAM: GAMMIX ve SPECTRIX

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