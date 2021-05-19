XPG'den İki Yeni DDR4 RAM: GAMMIX D45 ve SPECTRIX D45G

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, yeni DDR4 bellek modelleri GAMMIX D45 ve SPECTRIX D45G RGB'yi duyurdu. Endüstriyel bir tasarım dilinin hâkim olduğu modeller, sistemlerinden en yüksek performansı almak isteyen oyuncular ve hız aşırtma (overclock) meraklıları düşünülerek geliştirlidi.
Güçlü Görünüm, Güçlü Performans
GAMMIX D45 ve SPECTRIX D45G RGB gövdelerini bir zırh gibi saran siyah renkli alüminyum soğutucu sayesinde son derece güçlü ve dayanıklı bir ürün görünümü sunuyor. Ürünlerin yapımında kullanılan yüksek kaliteli bileşenler ve yongalar sayesine bu çarpıcı görünüme eşdeğer bir performans ortaya konuyor.
En yeni AMD ve Intel platformlarda yapılan kapsamlı testler, her iki modelin de tüm platformlarda kusursuz uyum ve üstün bir performans sunduğunu gösteriyor. Üstelik Intel® XMP 2.0 desteği sayesinde kullanıcılar karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmadan kolayca hız aşırtma yapma imkânına sahipler. Hem GAMMIX D45 hem de SPECTRIX D45G RGB 8, 16 ve 32GB'lık kapasite seçenekleri sunuyor.
Göz Alıcı RGB Aydınlatma
Tanıtılan iki modelden RGB aydınlatmaya sahip olan SPECTRIX D45G, kullanıcılara aydınlatmayı arzu ettikleri biçimde ayarlama imkânı veriyor. Böylece aydınlatma şeklini ve rengini ister XPG RGB Sync yazılımıyla ister ASUS, MSI, GIGABYTE ve ASRock gibi önde gelen anakart üreticilerinin yazılımlarıyla değiştirebilirler.
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