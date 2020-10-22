XPG'den RGB Aydınlatmasız Oyuncu Bellekleri GAMMIX D20 DDR4

XPG hem yüksek performans hem de sade bir tasarım isteyen kullanıcılar için 4133MHz'e kadar frekanslara ulaşabilen GAMMIX D20 bellekleri geliştirdi.

XPG'den Yeni Oyuncu Bellekleri GAMMIX D20 DDR4

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, GAMMIX D20 DDR4 model belleklerini duyurdu. Koyu renkleri ve köşeli bir tasarımı olan ürün, RGB aydınlatmalı bileşenlere alternatif arayan kullanıcılara hem yüksek performans hem de sade bir şıklık sunuyor.

GAMMIX D20'nin siyah veya gri renkli metal soğutucusu ürüne ağırbaşlı bir görünüm katıyor. Ürünü bir zırh gibi kaplayan zarif metal soğutucusu, D20'yi daima serin tutarak istikrarlı ve yüksek performanslı biçimde çalışmasına yardım ediyor. Oyunlarda yüksek performans elde etmek için RGB aydınlatma gerekmediğini göstermek isteyen GAMMIX D20, iddiasını 4133MHz'e kadar çalışma frekanslarına çıkarak kanıtlıyor. D20'nin 3200MHz ve 3600MHz'de çalışan modelleri de bulunuyor.

Piyasada mevcut anakartların büyük kısmıyla uyumlu olması hedeflenen GAMMIX D20 bu amaçla pek çok farklı marka ve model anakart kullanılarak test edildi. En yeni AMD ve Intel platformlarıyla uyumlu olan D20, kullanıcıların kolaylıkla ve risk almadan hız aşırtma (overclock) yapabilmeleri için Intel XMP 2.0 desteği de veriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO Reno 4 Lite hakkında her şey!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Ekim 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Toshiba ve Hi-level TV fırsatı
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Google'da Efsanevi Futbolcu Pele'yi Aratın ve Çıkacak Sürprize Hazır Olun!
Hızlı ve Öfkeli hayranlarına kötü haber! Seri 11. filmden sonra veda ediyor
Üzerinden Araba da Geçse Ölmeyen Bu Böceğin Neden Ölmediği Anlaşıldı
Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim
Steam'de ücretsiz olan oyunlar: Copperbell ve Dashing Dinos

 

 