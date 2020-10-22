XPG'den RGB Aydınlatmasız Oyuncu Bellekleri GAMMIX D20 DDR4

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, GAMMIX D20 DDR4 model belleklerini duyurdu. Koyu renkleri ve köşeli bir tasarımı olan ürün, RGB aydınlatmalı bileşenlere alternatif arayan kullanıcılara hem yüksek performans hem de sade bir şıklık sunuyor.
GAMMIX D20'nin siyah veya gri renkli metal soğutucusu ürüne ağırbaşlı bir görünüm katıyor. Ürünü bir zırh gibi kaplayan zarif metal soğutucusu, D20'yi daima serin tutarak istikrarlı ve yüksek performanslı biçimde çalışmasına yardım ediyor. Oyunlarda yüksek performans elde etmek için RGB aydınlatma gerekmediğini göstermek isteyen GAMMIX D20, iddiasını 4133MHz'e kadar çalışma frekanslarına çıkarak kanıtlıyor. D20'nin 3200MHz ve 3600MHz'de çalışan modelleri de bulunuyor.
Piyasada mevcut anakartların büyük kısmıyla uyumlu olması hedeflenen GAMMIX D20 bu amaçla pek çok farklı marka ve model anakart kullanılarak test edildi. En yeni AMD ve Intel platformlarıyla uyumlu olan D20, kullanıcıların kolaylıkla ve risk almadan hız aşırtma (overclock) yapabilmeleri için Intel XMP 2.0 desteği de veriyor.
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