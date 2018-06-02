XPS Görüntüleyicisi'ni Geri Getirin!
Windows 10'un Nisan güncellemesiyle birlikte kaldırılan gizemli program, nasıl geri getirilir? Açıkladık...
XPS dosyaları hakkında şimdiye dek hiçbir şey duymadıysanız, bu gayet normal. Microsoft'un PDF dosyalarına karşılık olarak geliştirdiği belge formatı, popüler hale gelmeyi başaramadı. Windows Vista'yla birlikte ortaya çıkan XPS dosyaları, bugün Windows 10'da bile açılabiliyor.
Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da bulunan "XPS Görüntüleyicisi" sayesinde XPS dosyalarını açmanız mümkün. Ancak güzel şeylerin birçoğu gibi bu işlev de yolun sonuna geldi. Windows 10'a gelen Nisan 2018 güncellemesi, XPS biçimini ve XPS Görüntüleyicisi'ni resmi olarak kaldırdı. Peki bu formata dayanıp, güvendiyseniz ne olacak? Neyse ki XPS Görüntüleyicisi'ni geri getirmenin kolay bir yolu var.
İşte Nisan 2018 Güncellemesi sonrasında kaldırılan XPS Görüntüleyicisi'ni geri getirmenin yolu.
1. Ayarlar uygulamasını açın (Başlat menüsünden açılabilir).
2. Uygulamalar'ı seçin.
3. Sol tarafta Uygulamalar ve İşlevler'i seçin.
4. Uygulamalar ve İşlevler > İsteğe bağlı işlevleri yönet'e kaydırın.
5. İsteğe bağlı işlevleri yönet'e tıklayın.
6. İşlev ekle'yi seçin.
7. Listenin en altına kaydırın ve XPS Görüntüleyici'yi seçin.
8. Yükle düğmesine tıklayın.
Uygulamanın çalışması için sisteminizi yeniden başlatmanız gerekebilir. Programı Başlat menüsünde XPS Görüntüleyicisi yazarak bulabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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