XPS Görüntüleyicisi'ni Geri Getirin!

Windows 10'un Nisan güncellemesiyle birlikte kaldırılan gizemli program, nasıl geri getirilir? Açıkladık...

XPS Görüntüleyicisi'ni Geri Getirin!

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