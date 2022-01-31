xx messenger İletişimin Bitcoin'i mi Olacak?

Dünyanın kuantum dirençli ilk mesajlaşma uygulaması xx messenger, dün xx Network'te kullanıma sunuldu. Xx messenger, kullanıcıların yüzlerce merkezi olmayan düğüm aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlıyor. Uygulama, IOS ve Android'den indirilebilirken grup sohbetinin yanı sıra fotoğraf ve ses paylaşımı yapmanıza da imkan sunuyor.
Mesaj İçeriklerini Korumak İçin Kuantum Dirençli Kriptografi Kullanıyor
Mevcut mesajlaşma uygulamalarının aksine, xx messenger mesaj içeriğini kod çözmeye karşı korumak için kuantum dirençli kriptografi kullanıyor ve cMix yazılımı meta verileri (kimin gönderdiği, ne zaman gönderdiği, nereden gönderdiği ve kimin aldığı hakkında bilgi) gizleme hizmeti sunuyor. Rastgele seçilen xx düğümlerinden oluşan ekipler, daha sonra tekrar tekrar karıştırılan ve ayrıca kuantum dirençli kriptografi kullanılarak şifrelenen 1.000 mesajlık anonimlik kümelerini şifreliyor. Göndericileri ve alıcıları birbirine bağlayan bilgiler yok edilerek üçüncü şahıslar tarafından özel mesajların izlenmesini engelliyor.
Diğer Mesajlaşma Uygulamaları, Kullanıcı Bilgilerini Satıyor
Merkezi hizmet sağlayıcıları artık dijital kullanıcıların çoğunu gözetliyor ve alışkanlıklarına göre profillerini çıkarıyor. Kişisel bilgilerimiz, dünyaca ünlü mesajlaşma uygulamaları tarafından tüketicileri veya seçmenleri mikro hedeflemek ve manipüle etmek için kullanılan reklamlara ve siyasi gruplara gönderiliyor. Kullanıcı bilgileri sömürücü şekilde pazarlanıp paraya çevriliyor. Merkezi olmayan platformlar, internetin gizlilik ilkelerini, gelişmekte olan web3 ekosisteminin dokusuna entegre etmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. xx messenger, web3'ün başlangıcında devredilemez gizlilik haklarını korumaya ve güçlendirmeye kendini adamış bir uygulama ilkesiyle kullanıcılarla buluştu.
Mevcut İleti Şifrelemesi Kuantum Dirençli Değil
Kuantum bilgisayarların eski kripto kullanılarak şifrelenmiş iletişimlerin kodunu çözebileceği konusunda genel bir anlaşma var. Bu noktada, "güçlü uçtan uca şifrelemeye" sahip olanlar da dahil olmak üzere, mevcut diğer tüm messenger uygulamalarında gönderilen mesajların kodu kolayca geriye dönük olarak çözülüyor ve yapay zeka tarafından analiz ediliyor. Yalnızca xx messenger kullanılarak yapılan sohbetler kuantum direnci sayesinde gizli kalacak.
xx messenger, Meta Veri Parçalama Sunuyor
Mevcut tüm ana akım messenger uygulamaları meta verileri yakalayabilir ve potansiyel olarak bunlardan yararlanabiliyor. Meta veri parçalama, dünya çapında rastgele seçilen xx Network düğümleri aracılığıyla mesajlar göndererek çalışıyor. Her düğüm, yönlendirmeden önce sırayı ve şifrelemeyi değiştirirken ardından yaptıklarıyla ilgili tüm kayıtları siliyor. Kimin kiminle konuştuğuna ilişkin üst verinin her bir parçası, bu şekilde parçalardan herhangi biri izlenecek şekilde bir araya getirilmeden önce yok ediliyor.
Merkezi Olmayan Blockchain Üzerinde Çalışıyor
xx messenger'da gönderilen her mesaj, dünya çapındaki yüzlerce xx düğümden rastgele seçilen beş düğümden geçer. Hükümetlerin zorlayabileceği merkezi bir kurum, casus yazılım ekleyecek veya veri tabanından veri açığa çıkaracak hiçbir şirkete hizmet etmiyor. xx messenger'ı destekleyen xx Network, şu anda ana ağda bulunan dağıtılmış, merkezi olmayan bir blockchain ve 80'den fazla ülkede 350'den fazla bağımsız olarak sahip olunan düğüm tarafından çalıştırılan şeffaf yazılım üzerinde çalıştırılıyor. xx messenger Uygulaması, gerçekten merkezi olmayan bir Uygulama (dApp), bu da akıllı sözleşmeler aracılığıyla özerk bir şekilde merkezi olmayan bir blockchain üzerinde çalıştığı anlamına geliyor.
xx messenger'ın arkasında Ünlü Kriptograf David Chaum ve ekibi var
xx messenger'ın yaratılmasının arkasındaki öncü ekip, erken dönemde pratik, anonim ve doğrulanabilir kriptografik sistemler geliştirme gibi başarılara imza attı. Ayrıca uygulama, dijital para birimlerini, karma ağları, izinsiz kriptografik çözümleri ve doğrulanabilir oylama sistemlerini öneren ve dağıtan ünlü kriptograf David Chaum tarafından yönetiliyor.
David Chaum: "xx messenger kişiler arası iletişimin Bitcoin'i"
Kripto paranın mucidi ve xx Network kurucusu David Chaum: "Son dönemlerde yaşadığımız gizlilik endişeleri, halkı Facebook gibi merkezi kuruluşlar tarafından kişisel bilgilerin kontrolü ile ilgili sorunlara duyarlı hale getirdi. Bilgilerinin kurumsal şirketler tarafından kötüye kullanıldığını fark eden insanlar artık kendilerini korumak ve toplumu faydalı şekillerde değiştirmek için kriptografiyi ve akıllı telefonları nasıl kullanacaklarını anlamaya çalışıyorlar; xx messenger, Bitcoin'in merkezi olmayan finansmanı gibi özel iletişimi güvenli bir şekilde merkezden uzaklaştırıyor. Bunu doğru yapalım: kendi bilgimizin ve kaderimizin kontrolünü ele alalım."
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