Steam şifre değiştirme nasıl yapılır? Bilgisayardan ve cep telefonundan

Steam şifre değiştirme nasıl yapılır? Steam şifrenizi masaüstü uygulamasını, web sitesini veya mobil uygulamayı kullanarak değiştirebilirsiniz. Steam şifrenizi değiştirdiğinizde, tüm bağlı cihazlardan çıkış yapacaksınız.
Çoğu PC oyuncusu gibiyseniz, Steam kitaplığınızda düzinelerce olmasa da muhtemelen birkaç oyununuz vardır. Ancak tüm oyunlarınızı tek bir yerde bulundurmak inanılmaz derecede kullanışlı olsa da, Steam hesaplarını bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar için ana hedef haline getirir.
Çoğu uygulamada olduğu gibi, Steam hesabınızı güvende tutmanın en iyi yolu bir güçlü şifre (muhtemelen bir şifre yöneticisi tarafından yaratılmıştır). Neyse ki Steam şifrenizi çeşitli şekillerde değiştirebilirsiniz.
Steam Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
Steam şifrenizi masaüstünden ya da cep telefonundan değiştirebilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;
Bilgisayardan Steam Şifre Değiştirme
Bu hem PC hem de Mac bilgisayarlarda izlenebilecek şifre değiştirme yöntemidir.
- 1. Steam uygulamasını açın ve ardından ekranın sol üst köşesindeki Steam'e tıklayın.
- 2. Açılan menüde Ayarlar'ı (PC) veya Tercihler'i (Mac) tıklayın.
- 3. Ayarlar penceresi açılacaktır. Sol kenar çubuğunda Hesap'ın seçili olduğundan emin olun ve ardından Parolayı Değiştir'i tıklayın .
- 4. Bir web tarayıcı penceresi açılacaktır. İstenirse iki faktörlü kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin, ardından yeni şifrenizi iki kez girin.
- 5. Şifre Değiştir 'e tıklayın , yeni şifreniz kaydedilecektir.
Yeni şifrenizi girin ve onaylayın.
Web Sitesini Kullanarak Steam Şifrenizi Nasıl Değiştirirsiniz?
- 1. Steam web sitesine gidin ve henüz yapmadıysanız hesabınıza giriş yapın.
- 2. Sağ üst köşedeki kullanıcı adınızı tıklayın ve ardından açılır menüden Hesap ayrıntıları'nı ya da Tercihler'i seçin. İkisi de aynı sayfaya çıkacaktır ancak ihtiyacımız olan sekme "Hesap ayrıntıları" sekmesi.
- 3. Hesap Güvenliği bölümüne gidin, ardından Şifremi değiştir 'i tıklayın .
- 4. İstenirse iki faktörlü kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin, ardından yeni şifrenizi iki kez girin.
- 5. Yeni oturum açma bilgilerinizi kaydetmek için Parolayı Değiştir'e tıklayın.
Mobil Uygulamayı Kullanarak Steam Şifrenizi Nasıl Değiştirirsiniz?
- Steam uygulamasını açın ve sol üst köşedeki yığılmış üç çizgiye dokunun.
- Bu kenar çubuğu menüsünün altında Hesap Ayrıntıları'na dokunun .
- Hesap Güvenliği bölümüne gidin ve Parolamı değiştir öğesine dokunun .
- Sorulursa hesabınızı doğrulayın ve ardından yeni parolanızı iki kez girin.
- Yeni oturum açma bilgilerinizi kaydetmek için Parola Değiştir'e dokunun.
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