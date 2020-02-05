Yakında Not Defterini Windows 10'dan Kaldırabileceksiniz

Windows 10 ile yıllardır yüklü gelen bu üç program sistemden kaldırmak ve alternatiflere yolu tamamen açmak, yakında mümkün olacak!

Not Defterini Windows 10'dan Kaldırabileceksiniz

Windows 10 kullanıcıları, yakında Not Defteri, Paint ve WordPad gibi klasik programları sistemlerinden tamamen kaldırabilecekler.

Not Defteri ve Paint, Windows'un 1985'te yayınlanan 1.0 sürümünden beri yüklü olarak geliyor. "Zengin metin düzenleyicisi" olarak tanımlanan WordPad ise 1995'te Windows 95'in bir parçası olarak sunulmaya başlanmıştı. Bu programlar not almak, belge düzenleme ve grafik oluşturma gibi işlevler sunsalar da, Windows'tan kaldırılamıyordu.

Windows 10 Insider Build 19951 ile birlikte bu programlar, denetim masasındaki "İsteğe bağlı işlevler" bölümünden kaldırılabilir hale geldi. WindowsLatest'in raporuna göre Paint ve WordPad, ilkbaharda yayınlanacak olan Windows 2004 (20HI) yapısıyla birlikte isteğe bağlı birer işlev haline gelecek.

Windows 10'u kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecek. Bunun ardından programlar, tamamen kaldırılmış olacak ve arama yapsanız bile programları tekrar kurmanız istenmeyecek.

Paint, Not Defteri ve WordPad, güncelleme gelene kadar Windows'tan kaldırılabilir olmayacak. Üç programın toplam boyutu 20MB'tan az olduğundan bu muhtemelen büyük bir soruna yol açmayacaktır. Bu yazılımların kaldırılabilir hale gelmesiyle Notepad++ veya Paint.NET gibi daha güçlü alternatifleri yüklemeniz ve varsayılan olarak kullanmanız, çok daha kolay olacak.

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