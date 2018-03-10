Yapay Zeka, Şimdi de Seyahatlere El Attı!
Hotels.com seyahatlerde yapılan 5 milyondan fazla paylaşımıyapay zeka teknolojisiyle analiz etti.
Hotels.com, seyahatler sırasında sosyal medya akışlarını dolduran paylaşımlar kapsamında dünyada ilk kez yapay zeka teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen analizinin sonuçlarını açıkladı. Hotels.com'un gerçekleştirdiği bu analiz, tatilcilerin bir sonraki seyahat noktasını daha iyi seçebilmesi için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde paylaşımlarla en çok nerelerin tercih edildiğini ortaya koyuyor.
Analize göre seyahat tutkunları, müzeler (300.000 paylaşım), şehirlerin tarihi lokasyonları (170.000 paylaşım) ve güneşi net olarak görebilecekleri yerler (130.000 paylaşım) ile ilgili paylaşımlar yapmayı seviyor.
Yapay zeka teknolojisi tarafından dünya çapında 5 milyondan fazla paylaşımın analiz edildiği araştırmada, insanların tatildeyken sosyal medyada en çok neyle 'gösteriş' yaptığına dair fikir vermek için seyahatle ilgili anahtar sözcüklerden ve tatil bölgesi etiketlemelerinden yararlanıldı.
DÜNYA ÇAPINDA EN FAVORİ 10 LOKASYON
1. Müzeler
2. Teras barlar
3. Şehirlerin tarihi lokasyonları
4. Modern Sanatlar
5. Opera
6. Güneş ışığı alan yerler
7. Olimpiyat oyunları
8. Katedraller
9. Galeriler
10. Bale Gösterileri
Yapılan analiz, Hotels.com'un yakın zamanda çıkardığı bir başka araştırmanın sonuçlarını da destekliyor. Hotels.com Mobile Travel Tracker raporuna göre her altı kişiden biri tatile çıkmadan önce gideceği yeri sosyal medyadan araştırıp çekeceği fotoğrafları planlıyor.Ayrıca ortalama bir tatilci, sosyal medyada günde 1 saatten fazla vakit geçiriyor.
Yapılan son araştırmaya göre seyahat tutkunları sosyal medya hesaplarından yemek fotoğrafları, hava durumu güncellemeleri ve spor fotoğrafları da paylaşıyor.
Yemek fotoğrafları
Stockholm'de kek-pasta ve Toronto'da köri lezzetleri paylaşımlara renk katarken, New York biftek ve pizza da barajı geçiyor. Belki de en şaşırtıcı olanı, enchiladanın Meksiko'da modern sanattan iki kat daha popüler olduğunun ortaya çıkması; dondurma San Francisco paylaşımlarının yüzde 10'unu, Hong Kong'daki Jumbo Kingdom yüzen restoran ise 20.000'den fazla paylaşımla ikinci sıraya yerleşiyor.
Alışveriş çılgınlığı
Alışveriş keyfi çoğu seyahat sever için olmazsa olmaz bir deneyim. Paris'i ziyaret edenlerin en fazla fotoğraf çektiği yer Le Louvre'dan ziyade butikleriyle ünlü Rue Vieille du Temple! Diğer gözde alışveriş noktaları arasında Miami'de Bal Harbour, Hong Kong'da Harbour City Alışveriş Merkezi, Melbourne'de vintage mağazalar yer alırken; şık moda markalarından biri de Danimarka'nın başkentinin en iyi 10'unu oluşturuyor.
Yağmur çamur demeden paylaşım
Gezginlerin hava durumundan daha fazla konuştuğu bir konu yok. Güneşi gördükleri an paylaşım yapmadan duramıyorlar. Böylece güneş, global paylaşım listesinde 6. sıraya oturuyor.Bazı şehirlerde ise aynı gün içinde dört mevsim birden yaşanıyor: Mesela Vancouver ziyaretçileri hem güneşinden hem de yağmurundan dem vurdukları şehirde her iki konuyu da ilk 10'a taşıyor. Stockholm'de ise ziyaretçiler kar yağışını 10.000'den fazla paylaşım ile kutlamaya bayılıyor. Londra'da ise güneşi görmenin yarattığı şokla, neredeyse 10.000 paylaşımda İngiliz güneşinden bahsediliyor.
Beş yıldızlı lüks
Seyahat tutkunları havalı, lüks bir otele giriş yaptıklarında doğal olarak tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istiyor.San Francisco'daki büyüleyici, 5 yıldızlı Ritz Carlton şehrin övgü listesinde en üst sırada yerini alırken, Singapur'daki Four Seasons da övgüye değer olduğunu kanıtlıyor. Seul'deki Park Hyatt ise –büyük ihtimalle hayranlık uyandıran çatı havuzu nedeniyle– listenin ilk sırasına yerleşiyor.
Sporla Gösteriş Yapma
Olimpiyatlar dünyanın her yerinde seviliyor ve seyahatçiler spor aktivitelerine ev sahipliği yapan Sydney, Tokyo, Rio, Barcelona, Vancouver ve Pekin gibi şehirlerin ikonlaşmış spor merkezlerine akın ediyor. Avustralya'daki Sydney Kings basketbol takımı Harbour Bridge'den daha popülerken, Melbourne Kriket Sahası şehrin bir numaralı paylaşım lokasyonuydu. Tabii ki, futbolun başkenti Barcelona'da Lionel Messi'nin en iyi 10'da yer alması da hiç şaşırtıcı değil.
Araştırma hakkında konuşan Hotels.com Avrupa, Orta Doğu ve Afrkia (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı Isabelle Pinson, "Sosyal medyada gösteriş ve övgü paylaşımları artık bir standart oldu- yaptığınız şeyden dolayı övgü toplamadıysanız o şeyi yapmış sayılmazsınız! Sosyal medyada seyahat paylaşımlarının bu kadar fazla olması nedeniyle seyahat tutkunları da başkalarının neleri övdüğünü ve bir sonraki seyahatleri için nereden fikir alacaklarını araştırıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu araştırma seyahat severlerin çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. İster Bangkok'da bir terasta kokteyl yudumlamak veya Londra'da Camden Town'ı dolaşmak isterse de Vegas'ta Mob Müzesi'ni ziyaret etmek olsun, sosyal övgü ve gösteriş tam güç devrede" dedi.
Bir sonraki tatilinizi planlamaya başlamak için hemen Hotels.com mobil uygulamasını indirerek dünyanın dört bir yanındaki kalabileceğiniz ve yüz binlerce ve "övülecek" yerden birini seçebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın